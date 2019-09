CAC40 : la lourdeur initiale se dissipe, bancaires soutenues

10/09/2019 | 15:09

La Bourse de Paris réduit progressivement ses pertes (à -0,1% environ, vers 5.585), ayant cédé pas loin de -0,8% vers 10h30, retombant au contact des 5.555.



Les investisseurs invoquaient les incertitudes actuelles pour consolider leurs positions alors que le marché se maintient à proximité de ses records annuels.

Le CAC revient maintenant au contact des 5600 points mais il lui sera difficile de progresser davantage sans l'apport d'un nouveau catalyseur 'positif'.





Au niveau des statistiques, la production se redresse légèrement dans l'industrie manufacturière en juillet 2019 en France (+0,3% après −2,2%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,3% après −2,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Wall Street avait entamé la semaine sans tendance et terminé sur des écarts minimes puisque le Dow Jones gagnait 0,1%, tandis que le Nasdaq cédait 0,2%: les 'futures' anticipaient un nouveau repli ce matin mais c'est une journée sans tendance qui se profile désormais.



Les acheteurs pourraient se montrer de plus en plus prudents à deux jours de la présentation de mesures de soutien que le marché espère 'fortes' de la BCE.



Les inquiétudes liées au Brexit pourraient également pénaliser la tendance, au moment où les revers politiques s'enchaînent pour Boris Johnson, notamment confronté à une série de démissions dans son propre parti.



Hier, la Reine a validé la loi votée vendredi par la Chambre des Lords qui rend très probable le report du Brexit au 31 janvier 2020 et rend la feuille de route du Brexit de nouveau illisible.

Les travaux du Parlement britannique sont maintenant suspendus jusqu'au 14 octobre mais les déclarations de leaders politiques se multiplient et Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste propose déjà de proposer un referendum en faveur du 'Brexit' ou du 'Bremain' en cas de changement de majorité à partir de début novembre.



Du coté des valeurs, Vallourec (+5,5%) a signé un contrat avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) d'un montant de 900 millions de dollars. Ce contrat porte sur la fourniture de tubes OCTG, sur cinq ans avec une clause d'extension de deux ans.

Saint Gobain s'impose comme leader du CAC avec +3,6%, devant Crédit Agricole (+2,5%, le secteur bancaire demeure recherché).



ThalesRaytheonSystems, coentreprise à 50-50 entre Thales et l'américain Raytheon en aérospatial et défense, indique renforcer sa coopération avec l'italien Leonardo sur l'ensemble des activités du système de contrôle et commandement aérien (ACCS) de l'OTAN.



Dassault Systèmes annonce avoir placé avec succès ses premières obligations senior en euro non sécurisées en quatre tranches pour un total de 3,65 milliards d'euros, obligations dont le règlement est prévu le 16 septembre.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.