CAC40 : la lourdeur ressurgit, le pétrole replonge sous 59,5$

28/11/2018 | 16:41

Rien ne bouge apparemment depuis le début de la matinée puisque la Bourse de Paris évolue à l'équilibre.

Le CAC40 (stable à 4.982) a effacé les 0,4% de gains accumulés laborieusement lorsqu'il parvint au contact des 5.000 points, et l'Euro-Stoxx50 a réduit de moitié les siens à +0,2%, vers 3.172.



Wall Street semblait bien parti à 15H30 mais le S&P500 passe de +0,4% à +0,2% et le Nasdaq de +0,6% à +0,3% à l'issue de la 1ère heure de cotations



Peu de réaction sur les 'futures' à la lecture du chiffre du PIB américain: il ressort inchangé à +3,5% lors de la 2ème estimation.

Wall Street peut se rassurer avec la hausse des profits (+10,3%) par rapport au 3ème trimestre 2017, du jamais vu depuis 2012 (par rapport à 2011).

Wall Street appréciera un peu moins le recul des dépenses de consommation des ménages US de +4 à +3,6%.



Et encore moins la dégradation de la balance commerciale avec une chute de -4,4% des exportations face à une hausse de +9,2% des importations.



Donald Trump ne manquera pas de fustiger les pays qui accumulent des excédents au détriment des USA, et il a fait savoir qu'il avait l'industrie automobile allemande dans le collimateur, d'où la chute des valeurs automobiles à Francfort et Paris depuis 48H, et notamment des équipementiers (Faurecia lâche encore -5,6%, Plastic Omnium -4%), sur fond d'inquiétudes sur le commerce mondial.



Les ventes de logements neufs ont baissé de 8,9% en octobre aux États-Unis pour ressortir à 544.000 en nombre annualisé, à en croire le Département du Commerce, contre 583.000 attendues en consensus (après 597.000 en sept.)



Du côté des changes, l'euro reste faible aux alentour de 1,129/dollar. Le Brent recule de -2 à 59,7$ et entraine Technip à la baisse (-3,4%).



Sur le plan microéconomique, Faurecia est non seulement victime des attaques de Trump mais est également pénalisé par des propos de Bernstein qui initie un suivi avec une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 30 euros, mettant en avant en particulier l'exposition de l'équipementier automobile à son activité de sièges.



Kering est avisé que le parquet de Milan a clôturé son enquête portant sur une évasion fiscale présumée d'environ 1MdsE opérée par sa filiale Gucci. Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à 'vendre' contre 'neutre' sur Danone (-2%).



Nexans annonce ce matin avoir remporté un contrat de 111 millions d'euros, portant sur l'interconnexion de la ville grecque de Lavrion et de l'île de Syros et attribué par l'opérateur indépendant de transport d'électricité ADMIE. Le titre est bien orienté après cette nouvelle : 1,5%.



Air France-KLM (-2%) annonce la création de BigBlank, 'start-up studio dont la mission est d'explorer l'ensemble des nouvelles tendances du secteur du voyage et de faire naître des entreprises porteuses de projets innovants et à fort potentiel de croissance'.





