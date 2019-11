CAC40 : la mécanique haussière marque le pas

05/11/2019 | 10:49

Après avoir dépassé le seuil des 5800 points lundi, l'indice CAC40 marque le pas et se maintient vers 5825 points, tenu en haleine par le dossier des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



'L'activité en Chine commence à pâtir du bras de fer commercial avec Washington et Pékin pourrait être tenté de faire des concessions', estime un analyste, rappelant que la croissance chinoise a ralenti à 6% au troisième trimestre, au plus bas depuis 1992.



La publication cet après-midi, de l'indice ISM des services pour les Etats-Unis -attendu autour de 52 au mois de novembre, contre 52,6 en octobre- ne devrait sans doute pas modifier la trajectoire des marchés.



En attendant, on notera que l'activité du secteur des services du Royaume Uni s'est stabilisée le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 49,5 en septembre à 50 en octobre.



Dans l'actualité des valeurs, Teleperformance gagne 3,7% et prend ainsi la tête du SBF120, le groupe de centres de contact ayant relevé ses objectifs annuels de revenus à l'occasion d'une solide publication à neuf mois.



En recul de 1,6%, Air France-KLM fait par contre figure de lanterne rouge du SBF120, après la présentation par le transporteur aérien de ses objectifs financiers à moyen terme, dont une marge opérationnelle de 7-8%.



