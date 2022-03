CAC40 : la mise à jour de mars arrive

Pour commencer, comment détermine-t-on les membres du CAC40 ? Euronext classe les entreprises cotées sur son marché réglementé en fonction d'une combinaison de deux critères : les volumes échangés et la capitalisation boursière flottante. Quelques mots sur ces deux notions et un mot sur une troisième :

Les volumes échangés : il s'agit de la valeur (en euros) du cumul des échanges négociés dans le carnet d'ordres électronique d'Euronext et des transactions hors-marché mais réalisées dans l'environnement réglementaire d'Euronext sur 12 mois, en moyenne.

La capitalisation flottante : il s'agit de la fraction de la capitalisation disponible à la négociation, arrondie au multiple de 5% le plus proche. Pour obtenir le pourcentage de flottant, on retire les actions détenues par certains types d'actionnaires (les personnes initiées, c'est-à-dire les dirigeants, les employés, les fondateurs et leurs familles, ainsi que les participations détenues par l'Etat ou entités publiques et les actions propres).

Lors de la révision annuelle, une valeur doit avoir d'un taux de rotation annuel ajusté par le flottant de 20% minimum.

A partir des deux premiers critères, Euronext classe donc toutes les actions inscrites sur son marché réglementé. Les 40 valeurs du haut du classement sont versées dans le CAC40. Les 20 suivantes intègrent le CAC Next 20, surnommé l'antichambre du CAC40, et ainsi de suite.

Des maths et des éléments plus subjectifs

Chaque trimestre, un "conseil scientifique des indices" prend acte des changements dans le classement pour éventuellement modifier la composition des indices. Cette instance doit normalement entériner le classement mathématique. Le règlement Euronext lui permet toutefois de déroger ponctuellement "dans l'intérêt des utilisateurs de l'indice" (en particulier sur des critères de liquidité, de minimisation du taux de rotation et de représentativité sectorielle). Il faut noter que les 35 premières valeurs font d'office partie de l'indice. De la 36e à la 45e place, la priorité est donnée aux sociétés qui sont déjà présentes dans le CAC40 quand il s'agit de procéder à des modifications. Il y a donc une "zone tampon" dans la sélection des valeurs qui sont en queue de peloton du CAC40 et celles qui sont en tête du CAC Next 20, qui est une prime au résident.

Notez également que des règles de plafonnement (vous lirez parfois le terme capping, en anglais) sont prévues au sein du CAC40 : aucune valeur ne peut peser plus de 15% de l'indice. A l'époque où Total était la seule très grosse valeur française, son poids dans l'indice était plafonné. Dernièrement, aucune valeur n'était bridée, même si LVMH, qui pèse 11,5% de l'indice parisien, fait figure de poids lourd, puisque son dauphin, Sanofi, ne représente que 6,6% du CAC40.

La mise à jour de mars 2022

Sur la base des données que nous avons compilées*, au sein du CAC40, il ne devrait pas y avoir de changement. Renault figure à la dernière place du classement combiné en date du 2 mars, avec une capitalisation très faible (seulement la 55e du classement), mais des échanges dynamiques (33e). Bouygues et Thales, qui suivent aux 38e et 39e rangs, n'ont pas l'air menacés. Les trois dossiers du CAC NEXT20 qui frappent à la porte sont, dans l'ordre, Edenred, Eiffage et Sartorius Stedim Biotech. Cette dernière est souvent citée comme une prétendante naturelle au CAC40 du fait de sa capitalisation très élevée, mais sa capitalisation flottante est nettement plus modeste compte tenu de la détention de 75% de Sartorius AG.

En ce qui concerne le CAC NEXT20, les lignes pourraient bouger. Il faut d'abord compléter l'indice, qui ne compte plus que 19 valeurs après le rachat de Suez par Veolia. Si nos calculs sont exacts, Technip Energies et Rexel sont les mieux placées. Les deux sociétés pourraient d'ailleurs faire leur entrée dans l'indice, puisque la déconfiture d'Orpea pourrait lui coûter sa place. Les autres dossiers bien placés sont CNP Assurances et Scor, tandis que les dossiers les plus fragiles présents dans l'indice, outre Orpea, sont BioMérieux et Gecina.

* NB : Les volumes d'échange sur 12 mois ont été récupérés via Euronext, le flottant est fourni par FactSet et arrondi par nos soins et les capitalisations proviennent des cours au 2 mars.