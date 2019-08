CAC40 : la semaine commence dans la déprime

05/08/2019 | 10:33

La Bourse de Paris commence la semaine dans la déprime, le CAC40 chutant encore de 1,9% à 5256 points, sur fond de craintes toujours vives sur le commerce international et d'un indice PMI de la zone euro assez terne.



'Une certaine aversion au risque a saisi les marchés après que le Président Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis pourraient imposer une nouvelle taxe de 10% sur 300 milliards de dollars de produits chinois', rappelle Wells Fargo Advisors.



Se repliant par rapport au pic de sept mois atteint en juin (52,2), l'indice PMI composite IHS Markit dans la zone euro s'établit à 51,5 en juillet, conformément à son estimation flash, et signale une croissance seulement modeste de l'activité globale.



'La hausse de l'activité a marqué le pas dans les entreprises de services, les données PMI suggérant en conséquence une modération de la croissance du PIB, à un rythme désormais proche de 0,1%', prévient Chris Williamson, économiste à IHS Markit.



Dans le courant de l'après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs seront attentifs aux parutions de l'indice PMI d'IHS Markit portant sur l'activité globale, puis de l'indice ISM pour le secteur non manufacturier.



Dans l'actualité des valeurs, Total perd 2,1% alors que la compagnie pétro-gazière a vendu une participation de 30% au sein du réseau de pipelines Trapil au profit du stockiste pétrolier indépendant Pisto pour 260 millions d'euros.



Eurazeo recule de 2,4% après la signature d'un accord pour l'acquisition d'Elemica, fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement en mode Cloud, qui compte plus de 450 clients à travers le monde.



Icade ne cède que 0,9% suite à l'annonce d'une série de transactions sur son portefeuille immobilier, dont la cession de l'immeuble Crystal Park pour 691 millions d'euros et le rachat de 12 établissements de santé.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.