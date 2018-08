CAC40 : la torpeur estivale prend le dessus

08/08/2018 | 08:32

La Bourse de Paris ne devrait pas sortir de sa torpeur estivale alors que se présente une nouvelle journée vierge de tout indicateur économique de premier plan ou de résultats d'entreprise importants.



Vers 8h15, les futures sur le CAC40 laissent présager un tassement de l'indice de l'ordre de 0,2% vers 5510 points à l'ouverture.



Le marché parisien avait réussi à soulever la résistance des 5530 points mardi et semblait tenir le cap à une heure de la clôture, mais le CAC ne prenait finalement que 0,8% pour clôturer à 5521 points.



Autrement dit, le CAC ne valide toujours aucun signal directionnel et l'incursion vers 5.540 pourrait se solder par un 'bull trap', c'est-à-dire un véritable piège pour les acheteurs, d'après les spécialistes.



De son côté, Wall Street a clôturé hier pratiquement au même niveau qu'elle avait démarré la séance, avec un Dow Jones qui affichait au final un gain de 0,5%.



La séance a été marqué par la bombe lâchée par Elon Musk en cours de séance, selon laquelle il envisagerait de racheter les minoritaires de Tesla et de retirer le titre de la cote à un cours de 420 dollars l'action, soit une opération de 71 milliards de dollars.



Peu après la clôture, Disney a publié un bénéfice par titre inférieur aux attentes, ce qui faisait décrocher le titre de 2,5% en cotations électroniques.



A moins de 11 points, l'indice de la volatilité VIX du CBOE, qui mesure l'agitation du marché, a continué de refluer en direction de ses plus bas historiques.



Ce calme devrait se prolonger mercredi face à l'absence de facteurs susceptibles de déstabiliser les marchés ('market movers').



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.