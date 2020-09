CAC40 : le différentiel avec le NASDAQ passe le cap des 50%

01/09/2020 | 18:44

Le CAC40 s'effrite de -0,18% vers 4.938 après avoir connu un trou d'air vers 16H30 jusque vers 4.900.

Ainsi, le Nasdaq (+1,1% à 11.910) qui pulvérise un nouveau record absolu continue de creuser l'écart : le différentiel atteint maintenant 50% entre les 2 indices depuis le 1er janvier (+32,5% contre -17,5%).





Le CAC40 continue également de sous performer l'Euro-Stoxx50 (+0,15% à 3.277) pour cette entame de mois de septembre: sur les 3 derniers mois, le CAC n'a gagné que +4% contre +7% pour l'E-Stoxx50.



Rappelons que le mois d'août s'était soldé par une quasi-stagnation pour les valeurs françaises (+0,7%).

A l'inverse, le Nasdaq 100 s'était adjugé +8% au mois d'août, le S&P500 +7,2% ( meilleur mois d'août en 34 ans).

Les 2 titres Apple (+2,7% à 132,9$ pour 2.225Mds$ de capitalisation boursière, soit 20% de plus que le CAC40) et Tesla (au-delà de 500$ et +75% le mois dernier) représentent 100% de la hausse du Nasdaq, c'est un cas de figure unique et historique.



La publication de plusieurs indices PMI en Europe n'a manifestement fourni aucune impulsion haussière aux places de l'Eurozone.



L'Indice PMI IHS Markit signale une contraction du secteur manufacturier français: il rechute de 52,4 en juillet à 49,8 pour le mois d'août, ce qui questionne le scénario d'une reprise vigoureuse après les croissances modérées enregistrées en juin et en juillet.



Les données sectorielles mettent ainsi en évidence une forte contraction du sous-secteur des biens intermédiaires, celle-ci ayant éclipsé les croissances enregistrées dans les sous-secteurs des biens de consommation et d'équipement.



La reprise du secteur manufacturier de la zone euro amorcée en juillet s'est poursuivie en août, mais semble plafonner au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est établi à 51,7, confirmant son estimation flash et ne se repliant que marginalement par rapport à juillet (51,8).



L'indice a en effet été soutenu par de fortes expansions de la production et des nouvelles commandes. La confiance affiche son plus haut niveau depuis plus de deux ans mais le fort recul de l'emploi s'est poursuivi.



L'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 55,2 en donnée définitive au titre du mois écoulé, à comparer à 53,3 en juillet, atteignant ainsi son plus haut niveau de 30 mois... mais c'est paradoxalement la bourse de Londres qui vit le plus mal ces chiffres avec un repli de -1,7%.



Aux Etats Unis, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 56,0 pour le mois écoulé, contre 54,2 en juillet alors que le consensus tablait sur 54,5.

Le Dollar poursuit son repli et tente laborieusement de préserver le plancher des 1,20/E: ce seuil sera préservé ce mardi grâce à l'ISM US qui favorise ce soir un rebond vers 1,11955/E

L'Or qui s'était hissé au-delà des 2.000$ ce mardi matin efface ses gains initiaux pour revenir vers 1.980$.



Dans l'actualité des valeurs, Renault rechute logiquement de -4,5% et Peugeot de -2,5%.

Klepierre (-4,2%) reste lanterne rouge du SBF-120, menaçant ses planchers annuels (de clôture).

Total et Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie, annoncent un partenariat à 50/50 en vue de développer cinq projets éoliens offshore flottants en Corée du Sud représentant une capacité cumulée potentielle supérieure à deux gigawatts (GW).



Air France-KLM (-0,2%) annonce qu'il va procéder au remboursement de la totalité des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 restant en circulation, soit un montant nominal total de 403,3 millions d'euros, conformément aux modalités de ces obligations.



