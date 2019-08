CAC40 : le rebond s'accélère, 'gap' des 5350 comblé, $ stable

08/08/2019 | 15:16

Le CAC40 amplifie ses gains à près de +1,6% (vers 5.350), les opérateurs semblant voir dans la chute récente de -7% des marchés comme une opportunité de se repositionner... après mûre réflexion.

Aucun tweet de Trump ne venant jeter de 'huile sur le feu, la sérénité revient partiellement.



'Même si ce redressement est faible, il reste significatif, ayant pour premier effet d'endiguer à court terme la tendance baissière et se créer une zone temporaire de stabilisation', estime ce matin Kiplink Finance.



'La baisse des marchés en elle-même n'est pas suffisante pour considérer que l'incertitude (liée à la tension entre Etats-Unis et Chine) est bien intégrée, d'autant plus qu'elle évolue de façon erratique en temps réel', prévient-on chez d'Edmond de Rothschild AM.



Sur le front des statistiques, le Département américain du Travail a dénombré 209.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 217.000 la précédente (chiffre révisé de 215.000 annoncé initialement).



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 212.250, en hausse de 250 par rapport à la semaine précédente. Le nombre de chômeurs percevant régulièrement des indemnités s'est tassé de 15.000 à 1.684.000 la semaine précédente.



Côté valeurs, DBV Technologies s'envole de +17,5% après le dépôt d'une demande de licence biologique auprès de la FDA des Etats-Unis pour son Viaskin Peanut, dans le traitement des enfants de quatre à 11 ans allergiques à l'arachide.

Airbus s'impose comme leader du CAC40 avec +3,3%, devant un autre champion, du secteur aéronautique: Safran prend près de +3%.



1 0,8% alors que selon Bloomberg, Dongfeng Motor réfléchirait à l'avenir de sa participation de 12,2% au capital du constructeur français, envisageant la cession de tout ou partie de ses titres.



