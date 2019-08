CAC40 : le rebond s'amplifie ce jeudi

08/08/2019 | 10:41

Au lendemain d'une progression de 0,6%, le CAC40 affiche un bond de 1% à 5319 points en milieu de matinée, les opérateurs semblant voir dans la chute récente des marchés une opportunité de se repositionner.



'Même si ce redressement est faible, il reste significatif, ayant pour premier effet d'endiguer à court terme la tendance baissière et se créer une zone temporaire de stabilisation', estime ce matin Kiplink Finance.



'Graphiquement, l'indice CAC 40 se doit d'aller combler le gap à 5310/5350 points, base inférieure de sa moyenne mobile à 60 jours, pour espérer inverser durablement cette configuration négative', poursuit-il.



'La baisse des marchés en elle-même n'est pas suffisante pour considérer que l'incertitude (liée à la tension entre Etats-Unis et Chine) est bien intégrée, d'autant plus qu'elle évolue de façon erratique en temps réel', prévient-on chez d'Edmond de Rothschild AM.



Sur le front des valeurs, DBV Technologies s'envole de 11,3% après le dépôt d'une demande de licence biologique auprès de la FDA des Etats-Unis pour son Viaskin Peanut, dans le traitement des enfants de quatre à 11 ans allergiques à l'arachide.



Peugeot gagne 0,8% alors que selon Bloomberg, Dongfeng Motor réfléchirait à l'avenir de sa participation de 12,2% au capital du constructeur français, envisageant la cession de tout ou partie de ses titres.



