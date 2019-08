CAC40 : le rebond s'étiole, W-Street moins bullish que prévu

06/08/2019 | 16:40

Le flux acheteur à Paris (+0,5%) se tarit sensiblement alors que Wall Street ne tient pas les promesses de hausse initiales: le Dow Jones gagne à peine plus de 0,3% contre +0,7% une heure auparavant.



Le CAC40 qui a longtemps évolué entre 5.270 et 5.290Pts peine à se maintenir au contact des 5.265.



L'Euro-Stoxx50 voit son avance fondre à +0,2% et Londres recule de -0,2%.



'L'administration américaine a mis la Chine sur la liste des 'manipulateurs de devise' ce qui ouvre la possibilité d'imposer plus de sanctions. Un pas de plus dans l'escalade des tensions', souligne-t-on en outre chez LBPAM.



Larry Kudlow (directeur du conseil économique de donald Trump) a déclaré que les Etats Unis ne peuvent tolérer la dévaluation du Yuan par la Chine et que les sanctions douanières peuvent être renforcées'.

Donald Trump a été très déçu par la Chine mais la volonté de négocier et de conclure un accord reste intacte'.



Pékin affirme que les Etats Unis sont les uniques responsables du chaos sur les marchés, que le recul du Yuan n'est pas de la manipulation mais la réaction normale d'une divise lorsque les USA déclenchent des sanctions... et qu'il n'est pas exclu de taxer les produits agricoles américains encore importés (la Chine va cesser la plupart de ses achats de 'commodities').



Côté chiffres, les opérateurs ont pris connaissance de données plutôt rassurantes en provenance de l'industrie allemande.



Les commandes ont grimpé de 2,5% en juin par rapport au mois précédent, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de l'office fédéral de statistiques, alors que le consensus en attendait une stagnation.



'Néanmoins, du fait de leur déclin significatif des mois précédents, les commandes pointent encore vers une nouvelle baisse de production', tempère Commerzbank, qui note aussi la 'très mauvaise humeur' des entreprises manufacturières.



Dans l'actualité des valeurs, Vivendi s'adjuge 5%, entouré après l'entrée du groupe en négociations préliminaires avec le chinois Tencent pour un investissement stratégique de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG).



Renault gagne +3% sur des rumeurs de reprises des pourparlers de fusion avec Fiat Chrysler.



Pernod Ricard a acquis Firestone & Robertson Distilling, le propriétaire de la marque de whiskys texans super-premium TX, dont le Blended Whiskey TX lancé en 2012.



Par ailleurs, les opérateurs sanctionnent lourdement le chiffre d'affaires annuel stable du groupe agroalimentaire Bonduelle (-5%), mais saluent celui, en hausse de 4,5% en comparable, du semencier Vilmorin (+2%).



