CAC40 : le repli de W-Street rajoute à la lourdeur du 'luxe'

10/10/2018 | 16:45

Le CAC40 chute de -1,6% vers 5.230Pts, dans le sillage de valeurs du luxe qui s'enfoncent comme des plombs (-9,5% sur Kering, -8% sur LVMH) : les prises de bénéfices prennent la tournure d'une liquidation, dans un contexte de contrepartie acheteuse qui se dérobe.



Après une matinée plutôt calme (-0,6% tout de même), les prises de bénéfices, les ventes de précaution, repartent de plus belle alors que le Nasdaq dévisse de façon un peu inattendue de -1,7% et le Dow Jones de -0,9%.

L'Euro-Stoxx50 résiste mieux avec -1,1% (à 3.283) mais la nervosité redevient palpable alors que les taux continuent de se tendre, et cette fois sur les Bunds et OAT (nos OAT affichent +3,5Pts de base à 0,918%, les Bunds +3,7Pts à 0,576%).



Cela n'a pas grand chose à voir avec les données du jour, la production industrielle en France augmente en août (+0,6% après +0,5%), mais ralentit dans l'ensemble de l'industrie (+0,3% après +0,8%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Au niveau sectoriels, la production se redresse dans les 'autres industries' (+1,4%), en particulier la chimie (+7,3%), mais baisse dans les matériels de transport (−2,4%) avec une forte contraction dans l'automobile (−4,7%).



Les prix à la production aux Etats Unis progressent de +0,2%, en donnée 'brute' comme en donnée 'core'.

Reste à découvrir les stocks des grossistes aux Etats-Unis.



Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice de LVMH a atteint 33,1 milliards d'euros, soit une croissance de 10% et de 11% en données organiques par rapport aux trois premiers trimestres de 2017: une telle croissance est difficilement tenable dans un contexte de guerre des tarifs douaniers et le titre plonge de -8,7%, tout comme Kering (-9%), ce qui contamine également Hermès avec -5%.



A l'occasion d'une visite d'État, Veolia (stable) annonce la signature d'un protocole d'accord portant sur la modernisation du service de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées de la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent.



Atos (-1,2%) indique avoir finalisé l'acquisition de Syntel, société de technologie d'information intégrée et de services de traitement de données basée dans le Michigan, qui a généré un chiffre d'affaires de 924 millions dollars en 2017.



Le groupe Eiffage a remporté un contrat pour la conception-construction de l'aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty en Côte d'Ivoire, pour un montant de près de 110 millions d'euros.



OL Groupe a annoncé un résultat opérationnel courant (ROC) de 25,2 ME en 2017/2018 en baisse de 5,4 ME par rapport à l'année dernière. Le résultat net part du groupe est en revanche en hausse de +72% à 8 ME (contre 4,7 ME l'année dernière).







