CAC40 : léger rebond après la baisse de taux de la Fed

01/08/2019 | 10:32

La Bourse de Paris débute la séance en hausse ce matin, les investisseurs se montrent cependant déçus par les décisions annoncées par la Réserve fédérale américaine hier soir. L'indice CAC 40 gagne 0,3% à 5540 points.



La Fed a officialisé, comme prévu, sa première baisse de taux depuis la crise financière de 2008, tout en se refusant à entamer un cycle de réduction du loyer de l'argent.



Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, s'est simplement borné à concéder que la Fed n'excluait pas de nouvelles baisses de taux, en fonction de l'évolution de l'inflation



'Il est évident que Powell & Co. ne veulent pas s'engager sur un calendrier de baisses des taux, ce qui a déçu le marché et laisse deviner une approche plutôt restrictive ('hawkish') selon nous', estiment aujourd'hui les analystes de Danske Bank.



'De manière assez surprenante, la Fed a également décidé de mettre fin à son programme de réduction du bilan, et ce avec deux mois d'avance', fait remarquer la banque danoise.



Cette déception - ou syndrome du 'fait accompli' - s'est soldé par la pire séance à Wall Street depuis le 31 mai, l'indice Dow Jones ayant lâché plus de 1,2% au terme des échanges hier soir.



En Europe, cette première séance du mois d'août a été marquée par la publication des indices d'activité PMI pour l'industrie manufacturière. Il se replie de 47,6 en juin à 46,5 en juillet, signalant ainsi sa plus forte contraction depuis décembre 2012.



Au Royaume-Uni, le comité stratégique de la Banque d'Angleterre (BoE) se réunit aujourd'hui, un événement important en vue de la sortie programmée du pays de l'Union Européenne en date du 31 octobre.



Aux Etats-Unis sont attendus les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, ainsi que l'ISM manufacturier.



Du coté des valeurs à Paris, Société Générale a publié un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 6,4% à 1.247 millions d'euros au deuxième trimestre 2019, mais un résultat brut d'exploitation sous-jacent en progression de 2,3% à 2.132 millions.



AXA a dévoilé au titre du premier semestre 2019 un résultat net en diminution de 19% (à changes constants) à 2,3 milliards d'euros, mais un résultat opérationnel en progression de 7% à 3,6 milliards, soit un BPA opérationnel en hausse de 10% à 1,46 euro.



Veolia a annoncé un résultat net courant part du groupe de 352 millions d'euros et un EBITDA de 2.002 millions pour les six premiers mois de l'année, en hausses respectives de 7,2% et de 5,4% à change constant.



Veolia a également annoncé la cession de ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis pour 1,25 milliard de dollars à Antin Infrastructure Partners.



