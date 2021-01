CAC40 : léger rebond après les résultats de l'indice PMI

La Bourse de Paris est en légère hausse mercredi matin, dans un marché qui manque d'orientation après la publication de plusieurs indicateurs européens dans les services. L'indice CAC 40 progresse de 0,3% à 5583 points.



Le début de journée en Europe est principalement animé par les résultats des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats du secteur des services européen pour le mois de décembre.



Il s'est redressé de 45,3 en novembre à 49,1 le mois dernier, un niveau inférieur à son estimation flash (49,8), mais mettant en évidence une moindre contraction de l'économie de la région.



En France, les prix à la consommation sur un an seraient stables en décembre 2020, après +0,2% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee. Sur un mois, ils augmenteraient de 0,2% comme en novembre.



Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront la publication, plus tard dans la soirée, du compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed.



Ces 'minutes' pourraient fournir quelques indications précieuses concernant les intentions de la Réserve fédérale.



De manière générale, la tendance reste alourdie par l'évolution préoccupante du coronavirus alors que l'hiver bat son plein dans l'Hémisphère Nord.



D'après Bloomberg, qui cite des sources officielles, une personne sur 50 serait actuellement atteinte du Covid-19 au Royaume-Uni, dont une sur 30 à Londres, une flambée due à la récente apparition d'une souche mutante dans le pays.



Les mesures de reconfinement prises en Grande-Bretagne comme en Allemagne font logiquement redouter une retombée en récession des économies européennes en ce début d'année.



En dépit des inquiétudes sur la situation sanitaire et de l'incertitude entourant les élections sénatoriales en Géorgie, Wall Street a réussi à terminer la séance dans le vert hier soir. Au coup de cloche final, le Dow Jones avançait de plus de 0,5% et le Nasdaq s'adjugeait 0,9%.



D'après les analystes de Kiplink Finance, le maintien du canal haussier du CAC40 situé entre 5555 et 5605 points conforte toutefois l'indice en configuration haussière.



Le gestionnaire parisien, qui considère que les espoirs des investisseurs restent supérieurs à leurs craintes, envisage de premiers objectifs haussiers à 5700 et 5730 points.



Du coté des valeurs, Michelin annonce qu'il va 'mettre en oeuvre un plan de simplification et de compétitivité renforcé afin d'améliorer significativement l'agilité et la performance globale de ses activités industrielles et tertiaires en France'.



Il pourrait signifier d'ici trois ans une réduction de postes pouvant aller jusqu'à 2.300. Près de 60% des départs envisagés se feraient sur la base de départs anticipés à la retraite et le reste par des départs volontaires accompagnés.



Alstom annonce avoir réalisé avec succès l'émission d'obligations seniors non garanties pour 750 millions d'euros. Elles auront une maturité de huit ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0% payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de quatre fois.



