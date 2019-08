CAC40 : léger rebond espéré à l'ouverture

07/08/2019 | 08:13

Après avoir fini mardi sur un retrait de 0,1% à 5234,6 points, le CAC40 pourrait commencer la séance sur un gain de l'ordre de 0,3% vers 5252 points, encouragé par des espoirs d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin.



'Le sentiment des opérateurs a été soutenu cette nuit après que la banque centrale chinoise a exprimé sa volonté de stabiliser le yuan un jour après que la devise a franchi un niveau psychologique clé face au dollar', note Wells Fargo Advisors.



Ce dernier pointe aussi 'une mise au point séparée de la part du conseiller économique en chef de la Maison Blanche, Larry Kudlow, suggérant que le Président Trump serait 'flexible' à propos des taxes sur les produits chinois'.



Dans l'actualité des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance, peu avant l'ouverture des marchés, de la production industrielle en Allemagne et de la balance commerciale en France au titre de juin.



Sur le front des valeurs, Europcar Mobility Group a annoncé un accord pour l'acquisition du loueur de voitures américain Fox Rent A Car, qui opère un réseau de 21 stations dédiées aux entreprises et une centaine d'agences gérées en franchise.



Tessi, société grenobloise spécialisée dans les processus métiers et l'expérience client, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 228,9 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019, en hausse de 11,4%.



