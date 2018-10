CAC40 : léger repli en vue dans le sillage de vendredi

08/10/2018 | 08:30

Après une chute de près de 1% à 5359 points vendredi sur fond d'un rapport sur l'emploi américain décevant au titre du mois dernier, le CAC40 pourrait ouvrir sur un léger repli de 0,2% vers 5350 points au vu des futures.



'Le Département du Travail a fait part d'un gain de 134.000 emplois non agricoles en septembre, manquant ainsi les projections de 185.000', rappelait Wells Fargo Advisors, qui pointait aussi un creusement du déficit commercial américain en août.



Au chapitre des données macroéconomiques de la semaine, sont notamment attendus les chiffres de production industrielle et de balance commerciale des grands pays européens, ainsi que ceux de l'inflation aux Etats-Unis.



Dans l'actualité des valeurs, Safran a annoncé vendredi soir que sa convention d'achat d'actions signée le 29 juin dernier avec un prestataire de services d'investissement est prorogée du 31 octobre au 22 novembre 2018.



Pour renforcer leur coopération dans le gaz naturel et la pétrochimie, Total a indiqué avoir signé avec le groupe algérien Sonatrach deux nouveaux accords dans le cadre de leur partenariat global annoncé en 2017.



Air France-KLM fait part ce matin d'un trafic passage total en hausse de 3,3% en septembre, sur la base d'une capacité en progression de 3%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,2 point à 88,6%.



