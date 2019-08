CAC40 : légère consolidation après les PMI

22/08/2019 | 10:45

Après avoir grimpé de 1,7% mercredi, l'indice CAC40 s'inscrit en repli de 0,2% à 5.424 points en milieu de matinée, un indice PMI de la zone euro mitigé donnant l'occasion de quelques prises de profits aux investisseurs.



L'activité dans le secteur privé de la zone euro a signé une légère croissance en août, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale d'IHS Markit, qui remonte à 51,8, contre 51,5 le mois précédent.



Néanmoins, pour le bureau d'études, ces chiffres illustrent toujours une croissance 'morose' dans la région et préfigurent une hausse du PIB de l'ordre de seulement 0,1% ou 0,2% au troisième trimestre 2019.



'Ebranlée par l'incapacité de la zone euro à se remettre rapidement du ralentissement économique observé depuis quelques mois, la confiance des entreprises s'est repliée à son plus bas niveau depuis plus de six ans', note Andrew Harker, associate director à IHS Markit.



Concernant la France, l'indice flash composite IHS Markit s'est redressé de 51,9 en juillet à 52,7 pour le mois en cours, signalant une accélération de la croissance de l'activité du secteur privé en août.



Cet après-midi aux Etats-Unis, seront dévoilés les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, puis l'indice flash composite IHS Markit, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board pour juillet.



