CAC40 : légère hausse après un déluge de résultats et la BCE

25/07/2019 | 10:41

La Bourse de Paris débute la séance en hausse jeudi matin, sous un véritable déluge de résultats, alors que la séance sera marquée par les annonces de la Banque centrale européenne (BCE). L'indice CAC 40 - reprend plus de 0,4% à 5630 points.



Les investisseurs ont dû absorber ce matin une véritable avalanche de résultats trimestriels, dont les comptes de quelques poids lourds de la cote tels que BASF, Nokia, STMicroelectronics ou Telefonica.



La séance sera surtout animée par la réunion de politique monétaire de la BCE, qui communiquera ses décisions à 13h45 avant la traditionnelle conférence de presse de son président Mario Draghi, à 14h30.



Si aucune décision majeure n'est attendue, Draghi devrait préparer le terrain à de nouvelles mesures de soutien à l'économie pour la rentrée.



'(La réunion de) Sintra a fait naître des anticipations d'assouplissement monétaire important', rappelle Axel Botte, stratégiste international d'Ostrum Asset Management.



Les intervenants s'attendent notamment à ce que l'institution basée à Francfort ouvre la porte à une baisse marginale de son taux de dépôt, de l'ordre de 25 points de base, au mois de septembre.



'Le retour progressif de politique monétaire accommodante agressive est la source de la hausse des actions car il devient de plus en plus difficile de trouver du rendement sur le marché du crédit', estime Vincent Ganne, analyste chez TradingView France.



Pour le stratège, la bienveillance de la BCE est l'une des conditions fondamentales, aux côtés de bons résultats et d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, pour le CAC 40 puisse établir de nouveaux records annuels.



Du coté des valeurs à Paris, Danone a réalisé un résultat net courant des sociétés mises en équivalence de 51 millions d'euros au 1er semestre. Le chiffre d'affaires ressort à 12 648 ME, en hausse de 1,7% en données comparables (1,2% en données publiées).



Total publie pour le deuxième trimestre 2019 un résultat net ajusté en repli de 19% à 2,9 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action, et un résultat opérationnel ajusté des secteurs en retrait de 14% à près de 3,6 milliards.



L'opérateur télécoms Orange publie au titre du premier semestre 2019 un résultat net en hausse de 29,4% à 1.137 millions d'euros et un EBITDA en croissance de 0,8% sur un an, malgré l'effet des offres de lecture numérique.



Schneider Electric vise désormais pour 2019 une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +6 et +8% (contre +4 et +7% initialement annoncé) et une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +4 et +5% (contre +3 à +5% visé initialement). Sur son premier semestre 2019, le groupe affiche un résultat net ajusté de 1.255 millions d'euros, en hausse de +10%.



