CAC40 : légère hausse en vue malgré Wall Street

30/05/2019 | 08:16

Après avoir chuté de 1,7% à 5222,1 points mercredi, le CAC40 pourrait ouvrir sur un léger rebond de 0,3% vers 5239 points au vu des futures, malgré une clôture en berne cette nuit à Wall Street (-0,9% sur le Dow Jones).



'Les grands indices ont continué à faire preuve de faiblesse après que le Président Trump a indiqué lundi que les Etats-Unis n'étaient pas prêts à finaliser un accord commercial avec la Chine', souligne Wells Fargo Advisors.



'Dans le même temps, Pékin a prévenu qu'elle pourrait restreindre les exportations de terres rares utilisées dans de nombreux produits technologiques', poursuit-il, notant que cette rhétorique se traduit par une aversion au risque profitant aux Bons du Trésor.



Aucune donnée majeure n'est attendue en Europe en ce jeudi de l'Ascension, mais les opérateurs seront attentifs, en début d'après-midi, à une nouvelle estimation de la croissance américaine au premier trimestre.



Les économistes anticipent en moyenne une révision en légère baisse à 3,1% en rythme annualisé, après une toute première estimation de 3,2% parue il y a un mois, et à comparer à 2,2% au dernier trimestre 2018.



Sur le front des valeurs, ADP a annoncé qu'Augustin de Romanet a été reconduit dans ses fonctions de Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, par décret du Président de la République.



Rémy Cointreau a annoncé des négociations exclusives pour l'acquisition de la Maison de Cognac JR Brillet et d'une partie de son domaine viticole. La signature de l'acquisition devrait intervenir au cours de l'automne 2019.



