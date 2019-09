CAC40 : légère hausse malgré les tensions politiques US

27/09/2019 | 10:50

La Bourse de Paris débute la séance en hausse ce matin en dépit du durcissement des tensions politiques aux Etats-Unis, qui fait remonter l'aversion au risque sur certains marchés. L'indice CAC 40 avance de 0,3% à 5636 points.



Wall Street a rebasculé dans le rouge jeudi, alors que l'affaire de la conversation téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien a rebondi avec la divulgation de nouveaux éléments relevés par le 'lanceur d'alerte' concernant l'enquête demandée par le président américain sur son rival démocrate Joe Biden.



Il apparaît notamment que Trump aurait tenté de restreindre l'accès aux documents à des membres des services secrets.



Ce serait d'ailleurs l'un d'eux qui aurait lancé l'affaire, au motif qu'il s'agirait d'une tentative d'influer l'élection présidentielle de 2020 par le biais d'une puissance étrangère.



Signe de la nervosité des investisseurs, l'indice CBOE de la volatilité est remonté de 0,7% à 16,1 points, tandis que l'once d'or reste solidement ancrée dans la zone des 1515 dollars.



En Asie, la Bourse de Tokyo a fini sur des pertes de l'ordre de 0,8% vendredi.



Le 10 ans allemand et les Treasuries continuent, eux aussi, de profiter de leur statut d'actifs refuges, de même que le yen et le franc suisse.



Sur le marché pétrolier, le brut léger américain cède actuellement 0,4% à 56,2 dollars.



Les nouveaux développements de l'affaire ukrainienne éclipsent les espoirs d'un accord sino-américain, qui avaient soutenu le marché mercredi.



Les investisseurs devraient de toute façon rester attentistes avant la publication de la confiance des consommateurs du Michigan, prévus dans le courant de l'après-midi.



La statistique des commandes de biens durables, qui sera publiée à 14h30, est attendue en baisse de 1% en août, après une progression de 2,1% le mois précédent.



En France, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9 % en septembre 2019 selon l'Insee, après +1,0 % le mois précédent. Les dépenses de consommation des ménages en biens sont stables en volume en août 2019 indique également l'Insee (+0,0 % après +0,4 %).



Du coté des valeurs, Capgemini a indiqué hier que le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS, selon l'acronyme américain) avait autorisé son projet de rachat d'Altran.



Carrefour a annoncé la finalisation de la cession de 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com.



Arkema annonce ce matin le rachat des parts de son partenaire Taixing Sunke Chemicals dans leur coentreprise chinoise dédiée aux monomères acryliques, dont le chimiste français détient désormais la totalité du capital.



