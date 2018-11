CAC40 : les 4.900 pourraient servir de support, pétrole +2%

21/11/2018 | 15:21

(CercleFinance.com) -La Bourse de Paris tente de consolider ses gains (+0,6%) alors que ce sursaut pourrait constituer une bonne base après le re-test mardi du plancher du 26 octobre dernier à 4.895.

Les analystes de Kiplink Finance préviennent d'emblée qu'une accélération sous le support des 4920 points serait 'des plus dommageables'. 'A l'inverse, une simple stabilisation ou une inversion haussière même de faible amplitude serait une première victoire pour l'indice parisien', estime le gérant parisien.



Heureusement, l'onde de choc consécutive à la rechute de New York semble avoir évité les places asiatiques, avec un indice Nikkei qui limitait la casse à Tokyo ce matin (-0,3%).



Wall Street devrait également réagir à la hausse après avoir également réédité ses planchers annuels (les indies US ont lourdement rechuté mardi sur fond d'inquiétudes sur la croissance mondiale).

Malheureusement le 1er chiffre du jour n'est pas brillant avec une lourde rechute de -4,4% des commandes de biens durables aux États-Unis en octobre alors que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse plus bénigne de -2,2%.



Cette baisse intervient après une autre baisse de -0,1% en septembre, chiffre révisé par rapport à une estimation précédente qui faisait état d'une hausse de +0,7%. Par ailleurs, en excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,1% en octobre, là où le consensus visait une augmentation de 0,4%.



Mais les marchés digèrent la nouvelle sans trop d'aigreur puisque les 'futures' US réagissent peu et l'Euro-Stoxx50 affiche +0,7% à 3.140.



La Bourse de New York a subi hier une seconde séance de 'sell off' (correction), avec de lourds dégâts à la clé pour le Dow Jones, qui plongeait de 2,2% en fin de journée.



Chaque jour qui passe apporte son lot de doutes et de déconvenues: la croissance mondiale semble à risque avec le duel sino-américain qui s'est envenimé le week-end dernier, l'immobilier ralentit et le pétrole dévisse.



Hier, ce sont les valeurs de la distribution qui ont plongé, un symptôme inquiétant à quelques jours du long weekend de 'Thanksgiving' et de 'Black Friday', habituellement favorable au secteur.

Dans l'immédiat, Wall Street prendra connaissance des chiffres des ventes de logements anciens, de l'indice des indicateurs avancés et des stocks de pétrole.

A ce titre, le baril de brut léger américain rebondit actuellement de 2% à 54,4 dollars.



Du coté des valeurs, le Conseil d'administration du Groupe Renault annonce la mise en place de mesures de gouvernance provisoires. M. Ghosn demeure Président-Directeur général. Le Conseil d'administration a nommé à titre provisoire M. Thierry Bolloré en qualité de Directeur Général délégué. Il exercera à ce titre la direction exécutive du groupe, disposant ainsi des mêmes pouvoirs que M. Ghosn.



Airbus a annoncé la nomination de Michael Schöllhorn au poste de Chief Operating Officer (COO) d'Airbus. Le groupe a également nommé Dominik Asam, pour succéder à Harald Wilhelm au poste de Directeur financier (CFO).



Vinci annonce l'organisation aujourd'hui à Marseille d'une Journée Investisseurs consacrée à Eurovia. ' Les activités d'Eurovia font intégralement partie de la stratégie de développement et d'internationalisation du Groupe ' indique la direction.



L'équipementier automobile français Faurecia annonce ce matin la conclusion d'un 'partenariat stratégique' avec son homologue allemand Hella portant sur l'éclairage intérieur des véhicules.



Lagardère Travel Retail annonce avoir finalisé l'acquisition de Hojeij Branded Foods (et sa filiale Vino Volo), un leader de la Restauration sur le marché du Travel Retail en Amérique du Nord.





