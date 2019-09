CAC40 : les PMI déçoivent cruellement, l'Euro retombe à 1,098$

23/09/2019 | 15:15

La Bourse de Paris reste en nette baisse (-1 à -1,1% vers 5.630) après ses records annuels et historiques de vendredi.

L'Euro-Stoxx50 se plie également de près de -1%, dans le sillage de Francfort avec -1,1%.



Après deux semaines d'assouplissement monétaire conduit par les grandes banques centrales, les investisseurs avaient à coeur de savoir comment se porte actuellement l'économie mondiale.



Malgré l'optimisme des marchés -souvent bénéfique à l'économie réelle- c'est la douche froide suite à la chute inattendue -et sévère- des indices PMI.

Le 'flash PMI composite' d'IHS Markit pour l'ensemble de la zone euro. plonge de 52 vers 50,4 points, son plus bas niveau en 75 mois. Le consensus l'attendait vers 51,9 points, comme le mois précédent.

Le 'flash PMI des services' chute de 53,3 vers 52E ce qui tend à démontrer que le repli de l'activité manufacturière commence à contaminer le secteur tertiaire.



'Ces chiffres vont permettre de déterminer si les tensions commerciales mondiales commencent à pénaliser le secteur des services ainsi que l'emploi', annonce un trader.



Vendredi, les marchés d'actions américains n'avaient pas été en mesure de signer une quatrième semaine d'affilée de progression du fait de l'annulation par une délégation chinoise de la visite d'une ferme dans le Montana.



Peu auparavant, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier Ministre australien, Donald Trump estimait que la Chine n'en faisait pas assez en matière d'achats de produits agricoles américains.



Les questions commerciales n'en ont donc pas fini de tarauder les investisseurs.



'La parution, cet après-midi, de l'indice IHS Markit composite aux Etats-Unis permettra de savoir si de nouvelles baisses de taux de la Fed sont justifiées', explique le trader.

En attendant, le Dollar progresse de +0,2% vers 1,0985 face à un Euro affaibli par les mauvaise PMI.



Du coté des valeurs, Capgemini annonce avoir déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet de note d'information relatif à son offre publique d'achat amicale visant l'intégralité des actions Altran Technologies au prix de 14 euros par action.



Le secteur des matériaux de base est pénalisé ce début de semaine par une série d'indicateurs PMI pour le moins inquiétants dans la zone euro et alors que les négociations commerciales entre Washington et Pékin peinent à aboutir.

Oddo a dégradé sa recommendation sur ArcelorMittal (-6% et -15% en une semaine) à 'réduire' tout en abaissant drastiquement sa cible de 18 à 12E avec un EBITDA réduit à 900Mns$ contre 1.375Md$ précédemment au 3ème trimestre et de 6Mds$ à 5Mds$ en année pleine.





Vallourec perd plus de 5,3%, alignant une 5ème séance consécutive de repli alors que Sté Générale a abaissé sa recommandation sur le dossier d''acheter' à 'conserver.



Europcar décroche de -10%, au plus bas historique. Exane BNP Paribas dégrade le loueur de 'surperformer' à 'neutre' et réduit l'objectif de cours de 9 à 6,1E.



La Deutsche Bank a annoncé avoir conclu un accord en vue de transférer ses activités de Prime Finance et d'Electronic Equities à BNP Paribas.



Solvay augmente ses capacités de composites thermoplastiques avec une nouvelle ligne de production sur son site américain d'Anaheim, en Californie. Cette augmentation va permettre de répondre à la forte croissance de la demande des clients de l'aéronautique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.