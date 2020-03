CAC40 : les annonces des gouvernements et FED rassurent enfin

17/03/2020 | 18:51

Le CAC40 (+2,84%) ne finit pas au-dessus de la barre symbolique des 4.000 mais pas très loin non plus (à 3.992).



Le gouvernement américain prepare un plan de relance de 850Mds$ (minimum, soit 100Mds$ de plus que le 'TARP' d'octobre 2008), de l'argent va être directement versé sur le compte des citoyens en état de nécessité (c'est l'Helicopter Money qui décolle), la FED va racheter pour 500Mds$ d'instruments financiers, Bruno Lemaire annonce 200MdsE de soutien aux entreprises (pour commencer), +45Mds$ d'aide au micro-entrepreneurs, de possibles nationalisations (Air-France est dans tous les esprits).



C'est une orgie de liquidités qui se prépare et il n'est donc pas surprenant que les bourses ressentent du soulagement, même si à moyen terme, la question des dettes et des déficits reviendra avec encore plus d'acuité.

Le rendement de nos OAT qui repasse à +0,38% contre -0,30% il y a une semaine constitue un sacré signal d'alarme.



Les acheteurs reprennent la main, et c'est tant mieux puisque le Dow Jones s'était brièvement enfoncé sous le seuil très psychologique des 20.000 vers 15H.

Il repasse à +2,9%, le S&P500 à +4%, le Nasdaq bondit de +4,4% (c'est un bel écart mais il faut relativiser après une chute de -12,5% la veille)



Un sursaut devenait impératif alors que l'indie historique a perdu durant quelques instants un tiers de sa valeur (en 4 semaines), ce qui ne s'était jamais vu depuis le krach de 1929.

Et l'E-Stoxx50 gagne +3,3% à 2.530 : il affiche 6% d'écart intraday entre les extrêmes du jour.



'Le seul point de référence technique en terme de seuil baissier est le support long terme des 3.500 point. Dans un marché où l'indice de volatilité (VIX) varie de 30 à 40 % en une séance, il demeure difficile d'identifier dans l'immédiat un point de capitulation ou un retournement de tendance purement technique', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



La séance noire de la veille s'est terminée néanmoins sur une petite lueur d'espoir: beaucoup d'entreprises ont vu leur cours atteindre des niveaux seulement imaginables en cas de faillite. Or, il se profile des soutiens illimités de la part des banques centrales et des gouvernements, qui pourraient passer par des nationalisations, et le G7 a assuré hier que des décisions globales seraient prises afin d'empêcher une récession mondiale.



Tous les stratèges insistent sur le fait qu'un confinement de plusieurs semaines devrait permettre d'endiguer la propagation du coronavirus, l'endiguer puis la stopper. C'est en tout cas ce que semblent montrer les chiffres publiés en Italie récemment (27.980 cas ont été recensés hier dans la péninsule, un chiffre en augmentation de 13%, mais qui marque un ralentissement encourageant).



Du côté des statistiques, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment des analystes financiers en Allemagne a agi comme un coup de massue ce matin: il a dévissé de -58Pts, à -49,5 au mois de mars contre +8,7 points en février et alors que le consensus de marché n'attendait une baisse qu'à -25.



Il s'agit là de la plus forte baisse de l'indice depuis le début de la série statistique, en décembre 1991. L'indice évaluant la situation actuelle en Allemagne a aussi plongé, de 27,4 points à -43,1.



'La combinaison de valeurs fortement négatives des deux indices du sentiment économique et de la situation actuelle n'a été observée qu'une seule fois, à savoir au cours de la crise financière de l'automne 2008', poursuit-il.



La production industrielle des États-Unis a augmenté de 0,6% en février, (selon les données de la Réserve fédérale), au-delà du consensus qui n'anticipait qu'une hausse de 0,4%.



L'embellie dans le secteur manufacturier est plus modeste : elle est de +0,1%, et elle est restée stable en excluant l'aéronautique et équipements automobiles.



Le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie est ressorti en hausse de 0,4Pt, c'est légèrement inférieur de -0,1 par rapport au consensus,



Plus décevant: les ventes de détail aux Etats-Unis ont diminué de 0,5% en février, d'après le Département du Commerce.



Dans l'actualité des valeurs, on notera le plongeon de -7% de CapGemini et d'Ingénico (-16% au plus bas).

Saint Gobain, retombé ce matin sur ses planchers de mars 2003 et mars 2009, vers 17,8E a fini en hausse de +2% à 19,73E.



On retiendra notamment qu'Iliad (+19,3%, leader du SRD devant Casino avec +15%) publie au titre de 2019 un résultat net en forte hausse à 1,73 milliard d'euros (contre 330 millions en 2018) et un EBITDAaL Groupe en baisse de 5,8% à 1,65 milliard, suite aux pertes de démarrage en Italie (EBITDAaL en hausse de 5,5% à 1,9 milliard pour la France).



Total (+3,3%), en tant qu'opérateur avec un intérêt de 30%, fait part d'une découverte 'encourageante' sur le prospect Isabella 30/12d-11 de la licence P1820, situé en mer du Nord britannique, à 170 kilomètres à l'est d'Aberdeen.



Suite à la mise en place de nouvelles mesures en France et en Espagne pour contenir la pandémie de COVID-19, Airbus (-8%) a décidé de suspendre temporairement les activités de production et d'assemblage sur ses sites français et espagnols de la société pour les quatre prochains jour



