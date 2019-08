CAC40 : les droits douaniers chinois ont fait trébucher Paris

23/08/2019 | 17:57

Après un recul de 1% jeudi, le CAC 40 a passé une bonne partie de la journée dans le vert, avec un rebond de l'ordre de +0,7% vers midi, la confiance dominant chez les opérateurs à l'approche du symposium des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming).



Puis, patatra : en début d'après-midi (aux heures de Paris), la Chine a annoncé de nouveaux droits applicables aux importations américaines. Résultat ? Immédiatement, le CAC 40 s'est enfoncé dans la zone rouge. Ainsi, à la clôture, il recule de -1,14%, retombant à 5.326 points.



Le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a exprimé sa préoccupation face à la situation internationale et assuré les marchés du soutien de la Fed, n'a pas permis à l'indice phare de la Bourse de Paris de repartir dans le bon sens. S'il n'a fourni aucun signal évident d'une prochaine baisse des taux, le patron de la Fed a décrit depuis Jackson Hole un tableau d'ensemble 'complexe et turbulent' pour les marchés financiers.



Face à ces difficultés, la banque centrale américaine est prête à adopter une politique monétaire 'appropriée', a-t-il affirmé.



Du côté des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance des ventes de logements neufs pour juillet aux Etats-Unis. La National Association of Realtors des États-Unis a ainsi fait état de 635.000 ventes de logements neufs en nombre annualisé en juillet, en baisse de -12,8% par rapport à juin. Le consensus anticipait pour sa part une baisse de -0,2%, à 649.000.



Sur le marché des changes, l'euro termine la journée à 1,1140 dollar (+0,54%). Le Brent, pour sa part, se prend les pieds dans le tapis : -2%, 58,83 dollars.



Du côté des valeurs, Adocia plonge de 32% après le rejet, par le tribunal d'arbitrage en charge de la procédure engagée par Adocia à l'encontre de Eli Lilly, des demandes des deux parties dans la deuxième phase, finale.





