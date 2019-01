CAC40 : les nuages s'accumulent, rebond des nouveaux jobs US

03/01/2019 | 15:12

Le CAC40 (-0,8%) aligne une seconde séance de repli mais s'accroche aux 4.650Pts, l'Euro-Stoxx50 lâche -0,7% à 2.973 et conserve une petite 'marge de sécurité' par rapport a ses récents supports.



La situation reste techniquement 'tendue' mais le choc 'Apple' (qui revoit de -8 à -9% ses objectifs de vente au 4ème trimestre, le 1er 'warning' depuis 2 décennies) est absorbé sans que de nouveaux supports ne soient enfoncés.



Il ne faudrait évidemment pas que Wall Street perde pied ce soir (les indices US pourraient cependant perdre jusqu'à -1,5% et re-tester leurs planchers inscrits mercredi à l'ouverture).



Tous les investisseurs accusent le coup de la lettre adressée aux investisseurs: le directeur général Tim Cook a en effet déclaré attendre désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 84 milliards de dollars sur le trimestre écoulé. Il anticipait jusqu'alors 89 à 93 milliards. Apple va donc rater le bas de fourchette de son estimation initiale, et de loin !



Tim Cook justifie cet abaissement notamment par un 'impact significativement plus important que prévu' de la faiblesse de certaines économies émergentes, en particulier de la Chine, qui a fortement pénalisé les revenus d'iPhones.

Une explication qui n'empêche de décrocher, en préouverture à New York, de près de -8%.



Apple a notamment souligné le ralentissement de la croissance chinoise et les tensions commerciales sino-américaines, exacerbant les préoccupations des investisseurs quant à la santé de l'économie mondiale', ajoute ce matin Saxo Banque.



Du reste, si Apple est contraint de lancer un avertissement sur ses résultats, d'autres 'profit warnings' pourraient peut-être suivre.

Le tout à quelques semaines d'une saison des comptes trimestriels qui s'annonce mouvementée.



Du côté des statistiques, les marchés ont pris connaissance de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain: le mois de décembre s'est soldé par la création de 271.000 emplois, un totale largement supérieur donc à la prévision moyenne des analystes qui n'était que de 180.000.



Il témoigne en outre d'une accélération sensible par rapport aux 157.000 créations de postes privés enregistrées au mois de novembre, chiffre révisé par rapport à une estimation initiale qui était de 179.000puis.



Le Département américain du Travail a également fait état de 231.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 29 décembre, un chiffre en hausse (de 10.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 216.000 à 221.000).

Reste à découvrir l'indice ISM manufacturier pour décembre.



S'agissant des changes, l'euro s'affiche à 1,1383 dollar (+0,4%). Quant au Brent, il est relativement stable, à 54,76 dollars.



Du côté des entreprises dans l'actualité, forcément, avec l'avertissement d'Apple, les valeurs technologiques font grise mine un peu partout dans le monde. À Paris, STMicroelectronics perd ainsi -8,5%.



DBV Technologies s'installe en tête du SBF 120, avec un +16,5% dans l'escarcelle. Le groupe a annoncé ce matin plusieurs nominations, saluées par Portzamparc, dont celle-ci : administratrice depuis 2017 et forte 'de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des opérations industrielles globales', Julie O'Neill sera chargée de la 'qualité'. Elle supervisera également 'le nouveau dépôt prévu de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) pour Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 11 ans'.



Genfit a annoncé la signature d'un accord de licence avec Covance, branche de LabCorp spécialisée dans le développement de médicaments, pour faciliter l'accès des acteurs et du marché de la recherche clinique à un test de diagnostic hépatique innovant de la NASH. Le titre réagit bien, +4,3%.



