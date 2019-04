CAC40 : les records annuels s'enchaïnent, banques ramassées

16/04/2019 | 15:21

La Bourse de Paris poursuit son ascension inexorable (+0,3% à 5.525), avec un nouveau record annuel à 5.528.



L'Euro-Stoxx50 se montre même plus dynamique avec +0,3% à 3.460, dans le sillage de Francfort qui grimpe de +0,7% à 12.100Pts.



Porté par l'inertie haussière du premier trimestre, le marché parisien renoue avec ses plus hauts historiques puisque le CAC40 'Global Return' renoue avec son zénith du 22 mai 2018, soit 14.600Pts.



Certains stratèges estiment qu'une correction pourrait être en train de se préparer, notamment au vu du ralentissement actuel de l'économie et de la dégradation des perspectives de croissance des bénéfices.



Les opérateurs seront rassurés par l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs et des analystes allemands pour le mois d'avril: l'indice rebondit de façon inespérée, passant de -3,6 en mars à +3,1 en avril, bien au-delà du consensus Reuters de 0,8.



'Après un début d'année difficile, nous avions observé une petite éclaircie en mars', rappelle ce matin Danske Bank, pointant essentiellement l'amélioration de la conjoncture en Chine.



Aux Etats-Unis, les intervenants attendent les chiffres de la production industrielle, qui constitueront une indication intéressante à une semaine de la publication de la croissance américaine pour le premier trimestre.



La saison des résultats continuant de battre son plein, avec les comptes trimestriels de Bank of America (qui amplifie son plan de rachat d'actions), Johnson & Johnson et UnitedHealth.



Du coté des valeurs à Paris, Publicis s'impose en tête du CAC40 avec +3,3%.

Les bancaires complètent le podium avec +2,1% sur Sté Générale, +1,8% sur BNBP-Paribas.

Vivendi rechute de -2,5% malgré une hausse sensible de son C.A.



Gemalto indique qu'à l'issue de la période de réouverture de l'offre de Thales, environ 97,02% de ses actions ont été apportées. Le règlement-livraison des actions ainsi remises dans ce cadre doit avoir lieu le jeudi 18 avril.



Sur la base des résultats définitifs présentés par l'AMF, Bouygues Telecom détiendra, à l'issue du règlement-livraison de son offre réouverte, un total de 1.709.432 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,22% du capital et au moins 85,97% des droits de vote de Keyyo.



UBS a révoqué ce matin son conseil d'achat sur l'action Sodexo et devient 'neutre' sur le dossier alors que selon les analystes, 'l'avancée de la restructuration est désormais intégrée dans les cours'. Quoi qu'ajusté de 101 à 104 euros, l'objectif de cours à 12 mois n'offre qu'un potentiel limité.







