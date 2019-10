CAC40 : littéralement figé, ne recède rien du gain de mardi

16/10/2019 | 15:17

La Bourse de Paris est littéralement figée sur le seuil des 5.700 depuis l'ouverture, à 0,05% ou 0,1% près depuis ce midi.



Cette immobilisme aurait pu se dissiper avec les chiffres de la consommation aux Etats-Unis mais il n'en sera rien: les ventes de détail se sont contractées de -0,3% en septembre aux Etats Unis, aux antipodes de l'anticipation de +0,3% mais c'est largement causé par la chute de -1% des ventes de véhicules en septembre (grève d'1 mois chez General Motors).

La vraie surprise provient de la forte révision à la hausse des ventes du moins d'août, de +0,4% à +0,6%, ce qui en revanche est difficilement explicable.



Deux autres données statistiques ont été publiées ce matin, sans aucun impact sur la tendance: tout d'abord, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,7% au mois de septembre, un taux stable par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est aussi maintenu à 1,7%, avec des pressions à la baisse des prix du carburant, des voitures de seconde main, ainsi que de l'électricité, du gaz et d'autres carburants.



Ensuite, le taux d'inflation annuel de la zone euro, qui s'est établi à 0,8% en septembre 2019, contre 1,0% en août (et 0,9% en estimation rapide), et celui de l'Union européenne s'est établi à 1,2% en septembre, contre 1,4% en août, d'après Eurostat.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,105 dollar, stable, la Livre Sterling recule de -0,5% alors que Michel Barnier douche les espoirs d'un accord sur le Brexit en précisant qu'il reste encore de nombreux points à négocier.

Il avait émis le même avis la veille... qui n'avait absolument pas été entendu par les marchés, lesquels se fiaient à des 'rumeurs' d'un accord imminent et qui n'étaient pas réellement fondées (c'est pourtant ce à quoi le marché a voulu croire).



Le WTI se stabilise également vers 52,5$ sur le NYMEX après une forte décrue de -2% la veille.



Du côté des valeurs, Carrefour a annoncé la finalisation de la cession de la totalité du capital de Cargo Property Assets à Argan, et a donc reçu une rémunération équivalent à 288 millions d'euros, composée à hauteur de 80% de numéraire et 20% de titres Argan.

Casino rechute de -2,5% après cession d'une trentaine de points de vente.



Ipsen fait part de la signature d'un accord de licence exclusif mondial avec Blueprint Medicines pour développer et commercialiser de BLU-782, médicament candidat dans la fibrodysplasie ossifiante progressive.



Enfin, du côté des groupes ayant publié leurs résultats trimestriels, on notera que Pierre & Vacances, Vilmorin et GL Events connaissent des évolutions contrastées.





