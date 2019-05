CAC40 : lourde rechute sous 5300, trou d'air du côté pétrole

23/05/2019 | 18:16

Le CAC40 a failli terminer au plus bas, vers 5.273 (il aurait franchi à la baisse le cap des -2%) : il cède au final -1,81% vers 5.281, dans des volumes nettement plus étoffés (4MdsE) que lors des 2 séances précédentes (moins de 3MdsE échangés).



C'est un 'sell off' généralisé qui plombe l'ensemble des secteurs: pas un seul n'est positif et on compte plus de 90% de titres en repli au sein du SBF-120 (seul Sodexo reste à flot au sein du CAC40 avec +0,4%).



L'Euro-Stoxx50 n'est pas mieux loti avec -1,75% environ à 3.327Pts alors que Francfort et Amsterdam chutent de -1,8% et Milan de -2,1%.



La journée avait mal démarré en Asie mais pas aussi mal qu'à Wall Street, la Bourse de Tokyo affichait un recul de -0,6% ce jeudi, tandis que l'indice SSE Composite de Shanghai a terminé sur une perte de l'ordre de 1,2% (c'est assez voisin du repli initial en Europe).



Le Dow Jones chute ce soir de -1,5% (vers 25.400), le Nasdaq de -1,7%, dans le sillage d'Apple (-1,7%) qui perd maintenant -15,5% sur ses sommets annuels, les investisseurs redoutent une riposte au bannissement de Huawei qui affecterait le N°1 mondial des Smartphones.

Les valeurs pétrolières pèsent sur le S&P500 (-1,3%) avec des écarts souvent supérieurs à -5% (Exxon et Chevron lâchent également -2,6% au sein du 'Dow').

Le Baril de WTI plonge de -5,2% vers 58,25$ alors que le scénario d'un ralentissement économique sur fond de guerre commerciale refait surface.



Pas d'élément nouveau du côté de la FED pour soutenir les marchés: la FED continue d'estimer que les risques sont relativement équilibrés, même s'ils penchent plutôt vers une légère dégradation - peut-être temporaire - des conditions macro-économiques.



John Williams, le patron de la Fed de New York, avait déjà vendu la mèche un peu plus tôt en estimant que les taux étaient désormais proches d'un équilibre parfait (objectif de 'neutralité' atteint) et qu'il n'y avait pas de raison de vouloir les changer dans l'immédiat.

Les membres de la FED dans leur ensemble font état de taux qui vont demeurer stables 'un certain temps'.



Côté chiffres 'macro': la croissance est restée morose dans l'Eurozone en mai dans le secteur privé, au vu de l'estimation flash de l'indice PMI IHS Markit composite qui ne s'est que très légèrement redressé par rapport à son faible niveau d'avril, passant de 51,5 à 51,6.



L'Ifo, institut économique basé à Munich, fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est tassé de 99,2 en avril à 97,9 en mai, alors que les économistes en espéraient en moyenne une stabilité.

Les 'attentes' sont également en hausse à 95,3 contre 95.

Le PMI 'flash' manufacturier allemand fait un bond de +2Pts vers 97,6, l'indice 'flash' des services se contracte de 55,7 vers 55.



Aux Etats Unis, les ventes de maisons neuves subissent une contraction surprise de -7% en avril... mais c'est lié à la forte révision à la hausse des ventes au mois de mars.

En nombre de transactions, le chiffre publié est très proche du consensus, à +673.000/an (soit 7% de mieux qu'en avril 2018).

Le prix médian d'une maison s'établit à 342.200$, soit 8% de plus sur 12 mois.

Le 'flash' PMI Composite de l'activité aux Etats Unis s'est contracté -2,1Pts selon IHS Markit, de 53 vers 50,9, reflétant la dégradation de la composante 'services' (activité du secteur tertiaire).



les inscriptions au chômage ont baissé de 1.000 unités mi-mai, à 211.000 en CVS selon le département du Travail, c'est un peu mieux que les 215.000 inscriptions anticipées mais ce chiffre peut être volatile d'une semaine sur l'autre.



Du coté des valeurs, forte chute des pétrolières avec CCG à -7,5%, Vallourec à -5,6%, Technip FMC à -4,5%, Total -3%: le baril dévisse également à Londres, de -4,1% à 68,00$.



Casino a été suspendu en début de matinée (chute de -6,4% à son cours de suspension) et sa holding Rallye n'a jamais coté ce jeudi.



Le groupe Iliad (+0,2%), maison-mère de Free, annonce avoir émis avec succès un Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand auprès d'investisseurs institutionnels) d'un montant total de 500 millions d'euros.



Derichebourg plonge littéralement (de -12,3% vers 3,07E) sur la publication d'un résultat net en baisse de plus de20%, à 30,5 millions d'euros sur le semestre, à comparer à un résultat de 37,1 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.



Les investisseurs financiers et les fonds institutionnels qui étaient en discussion avec Vivendi seraient moins intéressés par l'acquisition de UMG selon Bloomberg. Plusieurs potentiels acquéreurs jugeraient le prix demandé trop élevé indique l'agence de presse (25 à 30 MdE selon l'article).







