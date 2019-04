CAC40 : marque une pause après le zénith annuel

15/04/2019 | 10:32

La Bourse de Paris éprouve quelques difficultés à se maintenir autour de ses sommets alors que les publications trimestrielles vont s'enchaîner dans les jours à venir. L'indice CAC 40 est actuellement stable à 5502 points.



Le marché parisien vient d'aligner 14 semaines de hausse sur 16 depuis Noël dernier, une performance qui lui a permis d'établir vendredi un nouveau zénith annuel au-delà des 5500 points, à 5511 points précisément.



Problème, la saison des résultats de premier trimestre - qui a démarré vendredi avec la publication de JPMorgan - devrait montrer à quel point la conjoncture est devenue moins porteuse.



Les banques américaines Citigroup et Goldman Sachs dévoileront leurs comptes aujourd'hui. Elles seront suivies, cette semaine, par d'autres géants comme Johnson & Johnson ou PepsiCo.



Des sociétés européennes de la trempe d'ASML et Ericsson publieront également leurs performances dans les jours qui viennent.



Au niveau macroéconomique, les investisseurs espèrent que les indicateurs économiques qui paraîtront cette semaine confirmeront la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis, tout en faisant apparaître - peut-être - une petite embellie en Europe.



En ce sens, les intervenants suivront tout particulièrement l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands puis, jeudi, des derniers indices PMI de l'activité manufacturière en Europe.



Maintenant que le Brexit est reporté au mois d'octobre, le risque géopolitique s'est quelque peu réduit, ce qui n'empêchera pas les opérateurs de suivre avec un intérêt constant l'évolution des pourparlers commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis.



Du coté des valeurs, Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total a chuté à 33 dollars par tonne au premier trimestre 2019, contre 40,8 dollars au trimestre précédent, mais progressé par rapport à 29,8 dollars un an auparavant.



Getlink annonce qu'en mars 2019, son Shuttle Freight a transporté 152.943 camions, soit 5% de mieux que sur la même période en 2018, établissant un nouveau record historique mensuel. Depuis le 1er janvier, 440.012 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes.



En marge de son point d'activité, Publicis annonce un accord en vue d'acquérir Epsilon pour un prix net d'acquisition de 3,95 milliards de dollars après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à la transaction (montant total en numéraire de 4,40 milliards).



Publicis affiche un revenu net pour le premier trimestre de 2.118 millions d'euros, en croissance de 1,7% en données publiées, mais en baisse organique de 1,8% (-1,6% en excluant PHS) avec l'attrition liée à une poignée de clients dans la grande consommation.



Vivendi annonce un chiffre d'affaires de 3.459 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2019, en hausse de 10,7%, en raison principalement de l'augmentation d'Universal Music Group (UMG) et de la consolidation d'Editis depuis le 1er février 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.