CAC40 : menace directement support des 5205, -3% en 5 séances

29/05/2019 | 15:21

Le CAC40 passe la barre de -2% à la baisse et après la cassure du support des 5.260, l'indice va devoir batailler pour ne pas enfoncer 5.200.

Sur cinq séances, l'indice phare de la place de marché parisienne a reculé de plus de -3,1% et menace sérieusement sur le support majeur des 5205 points.

Ce seuil clé serait le déclencheur à un changement de tendance. L'indice phare rentrerait de la sorte dans une configuration dégradée et nettement plus négative à moyen terme', craignent les équipes de Kiplink.



L'Euro-Stoxx50 chute de -1,6% tandis que le 'Stoxx-600' cède -1,5%, au lendemain d'une grosse désillusion subie par Wall Street en seconde partie de séance et qui devrait se prolonger d'une correction de -1% supplémentaire dès l'ouverture.



'La menace chinoise d'inclure les exportations de terres rares dans sa liste d'armes pour combattre les actions de Trump constitue un mouvement assez substantiel et pourrait porter le conflit à un autre niveau', prévient ADS Securities.



'Les investisseurs ne voient pas le bout de ce conflit et la plupart des indices actions mondiaux se traitent près de leurs plus bas récents. Un enfoncement de ces niveaux pourrait inviter à davantage de pressions vendeuses', poursuit-il.



Du côté des statistiques, en avril 2019, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,8% en volume en France, après deux mois consécutifs de baisse (−0,3% en mars et −0,5% en février), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Cette hausse est portée par un rebond de la consommation d'énergie (+4%) et dans une moindre mesure par celui de la consommation alimentaire (+0,8%). Les achats de biens fabriqués sont en léger repli (−0,4%) pour la première fois cette année.



Par ailleurs, sur un an, l'augmentation des prix à la consommation en France ralentiraient en mai 2019 pour retrouver un taux de +1% après +1,3% en avril, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



Du côté des changes, l'euro est en baisse légère (-0,2%), et s'affiche à 1,115 dollar. Le Brent recule plus franchement (-2,3%), à 68,56 dollars, ce qui constitue le reflet d'anticipations de ralentissement économique.



Dans l'actualité des valeurs, Elior lâche 5% sur des résultats semestriels décevants tandis que Casino chute de 4,9%, ayant annoncé qu'il ne versera pas d'acompte sur dividende en 2019 après un abaissement de note de crédit chez S&P.Casino dont la dette a été dégradée de 2 crans lâche -4,5%.







