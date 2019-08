CAC40 : morosité persistante en milieu de séance

13/08/2019 | 13:33

L'indice CAC40 affiche un recul de 0,4% à 5289 points en milieu de séance, prolongeant ainsi la tendance négative de la veille (-0,3% à 5310,3 points), conforté en ce sens par la parution d'un indice ZEW bien pire que prévu.



'L'inquiétude deviendra plus forte en dessous des 5255 points, la cassure de ce support ouvrirait la porte à un retour rapide sur le seuil sensible de long terme à 5175 points. Une prévision nettement négative pour l'indice CAC40 à court terme', prévient Kiplink Finance.



Alors qu'il n'était attendu en baisse que vers -27 en consensus, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands a décroché de 19,6 points pour tomber à -44,1 ce mois-ci, une détérioration qui le conduit désormais au plus bas depuis la fin 2011.



'La récente escalade du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, le risque de dévaluations concurrentielles et la vraisemblance accrue d'un Brexit sans accord mettent une pression supplémentaire sur une croissance économique déjà faible', explique le ZEW.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'inflation aux Etats-Unis au titre du mois de juillet, qui 'à moins d'une énorme surprise, devrait laisser insensible les investisseurs', selon Aurel BGC.



Du côté des valeurs, Getlink recule de 2,3% après l'annonce d'un trafic en baisse sur ses navettes sous la Manche en juillet, un repli qui intervient alors que l'économie britannique commence à montrer quelques signes de faiblesse.



Neoen grappille 0,7% après avoir remporté un projet solaire d'une capacité totale d'environ 65 MWc lors du dernier appel d'offres gouvernemental au Portugal, centrale dont le développement est déjà à un stade très avancé.



