CAC40 : ne lâche rien malgré le lourd contexte sino-américain

22/05/2020 | 16:39

Le CAC40 (+0,3% à 4.460) a repris plus +2% sur ses plus bas du jour, entre 4.370 et 4.470, malgré le contexte géopolitique qui se dégrade, et aucune statistique propre à restaurer l'optimisme depuis l'entame de la séance: 'Les tensions grandissantes entre les Etats-Unis et la Chine ont pesé sur les marchés actions jeudi, avec des pertes atténuées par les chiffres du chômage américain ressortis en ligne avec les attentes', souligne Liberum.



La bourse de Hong-Kong chutait de -5,6% à cause de l'annonce par Pékin de ce qui ressemble à l'enterrement du principe '1 pays, 2 systèmes' auquel les Etats Unis sont très attachés.



Le chaos social risque de resurgir dans l'ex-territoire britannique et Donald Trump assure que Pékin s'expose à une riposte de grande envergure (commerciale et douanière) si le pouvoir communiste persiste à y restreindre les libertés publiques.

A Wall Street, les pertes initiales semblent bénignes (-0,3% contre -1,5% en préouverture ce matin pour le Dow Jones, -0,2% pour le S&P500).



Les places européennes (+0,1%) prenaient également très au sérieux ce matin (-1,5% en moyenne) ces lourdes menaces sur les relations sino-américaines... mais un 'algo funiculaire' a été activité et les indices ont effacé leurs pertes puis sont repassées inexorablement dans le vert, sans aucune information concernant un apaisement imminent des tensions entre la Chine et Hong Kong, sans la moindre 'actualité' favorable pouvant occulter les craintes initiales.



Cette remontée des cours 'sort de nulle part', même si certains commentateurs tentent de la rationaliser -sans grande conviction- avec l'évocation du dé-confinement qui se poursuit, la réouverture d'environ les moitié des 'malls' (centres commerciaux géants) des Etats Unis.



'Avec la mise en place des mesures de déconfinement, un rebond de l'activité économique devrait s'observer sur ce mois de mai et en juin', estime de son côté Aurel BGC, qui indique toutefois attendre une 'reprise en W' sur le commerce mondial.



Il n'y a de surcroît aucune statistique à se mettre sous la dent pour justifier une quelconque forme d'optimisme: il semble donc que certaines 'forces' agissent de façon a pousser les indices le plus haut possible avant un weekend de 3 jours aux Etats Unis... et qui devrait être largement consacré aux barbecues et au shopping.



Malgré l'enthousiasme sur le rebond de la croissance dont semblent faire preuve les gérants action, les spécialistes du pétrole ne semblent pas sur la même longueur d'onde puisque le baril de Brent rechute de -3% vers 34,8$ à Londres.



Sur le front des valeurs, le CAC40 est soutenu par Atos +3,4%, puis de nouveau St Gobain avec +3,5% à 27E.

Carrefour rebondit sur son plancher annuel (12,5E) et repasse le cap des 13,3E (+3,3%).



Les valeurs bancaires progressent de +1,5% en moyenne, Natixis reprend +3,5%.



Legroupe parapétrolier TechnipFMC (stable) annonce des accords pour des facilités de crédit de 600 millions de livres sterling et de 500 millions d'euros, comme sources supplémentaires de liquidités.



Maisons du Monde annonce que l'assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) de ses actionnaires se tiendra à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) le vendredi 12 juin.





