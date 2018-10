CAC40 : ne réagit pas au début trimestre en fanfare de WStreet

01/10/2018 | 16:41

La Bourse de Paris entame le mois d'octobre -et le 4ème trimestre- sur une note positive : le CAC40 affiche un gain de 0,4% et semble en réalité figé depuis l'ouverture autour de 5.515 points.



La réouverture en forte hausse de Wall Street avec un 'Dow' à +0,9%, un 'S&P' au-delà des +0,7% n'inspire guère de ce côté de l'Atlantique.

Il faut dire que les raisons de cette surperformance sont un peu particulières: le PDG de General Electric est débarqué (John Flannery, est remplacé par Larry Culp) et le titre prend +13%, Elon Musk perd son statut de patron 'exécutif' et Tesla bondit de +17%.



L'Euro-Stoxx50 grimpe de +0,6% à 3.420Pts alors que la bourse de Milan rebondit, mais de seulement +0,5% à présent (après -4% vendredi): c'est Francfort qui fait la différence avec +0,95%.

NB: la bourse de Londres fait un cavalier seul à la baisse avec -0,1/-0,2%.



Les opérateurs s'étaient alarmés du dérapage budgétaire italien (déficit porté à 2,4% du PIB), lequel pourrait conduire les agences de notation à rétrograder la note du pays à 'BB', avec perspective 'négative'.



Et là, les portes de l'enfer s'ouvriraient pour la dette italienne car la prochaine révision pourrait la placer en catégorie 'spéculative' ('non investment grade'), avertissent les spécialistes.



'La situation budgétaire de l'Italie va continuer d'alimenter les gros titres cette semaine et tout le monde attend de savoir quelle va être la réaction de Bruxelles', prévient un intervenant.



Côté chiffres, l'activité manufacturière en Allemagne recule de de 55,9 vers 53,7 au mois d'août, et c'est un 'plus bas' depuis août 2016.En France, le recul est bien de -1Pt à 52,5 et c'est un 'plus bas' depuis février 2017.

Le PMI manufacturier de l'Eurozone recule logiquement de 54,6 vers 53,2 en septembre.

Aux Etats Unis, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit s'est inscrit en hausse le mois dernier (un plus haut de 4 mois).

Celui-ci est en effet passé de 54,7 en août à 55,6 en septembre, niveau qui reste donc solide en termes de comparaisons historiques.



Le point d'orgue de la semaine sera la parution vendredi des chiffres de l'emploi pour le mois de septembre: le consensus attend un ralentissement des créations de postes, autour de 185.000 jobs le mois dernier, contre 201.000 au mois d'août.



Du coté des valeurs, Sanofi a finalisé la cession de son activité Génériques européenne à Advent International (Advent) le 30 septembre. L'opération a été menée à son terme en avance sur le calendrier prévu pour un montant de 1,9 milliard d'euros (valeur de l'entreprise).



La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Libtayo (cemiplimab-rwlc) dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) métastatique ou du CEC localement avancé chez des patients non candidats à une chirurgie ou à une radiothérapie à visée curative.



Faurecia annonce ce matin la finalisation de l'acquisition à 100% de Parrot Faurecia Automotive.

AIr-France KLM chute de -3,5% alors que le DRH du groupe quitte son poste.



Casino annonce la signature d'une promesse synallagmatique de vente avec un investisseur institutionnel de premier plan portant sur les murs de 55 magasins Monoprix. Après déduction des droits d'enregistrement, la transaction s'élève à 565 ME pour un loyer annuel de 27 ME.



Qatar Airways a modifié sa commande de cinq A350-900 pour la version A350-1000. La compagnie est le premier client de l'A350 avec une flotte de 42 appareils.



