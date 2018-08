CAC40 : ne valide pas le débordement de 5530, $ -0,4% à 1,16E

07/08/2018 | 18:32

Le CAC40 ne parvient pas à se maintenir au-delà des 5.530 (il a culminé à 5.539 vers 16H30) et en termine sur un gain de +0,8% à 5.521.

L'Euro-Stoxx50 est resté très stable autour de 3.510 entre 11H cet 17H, il en termine à +0,6% vers 3.504Pts.

Wall Street a rouvert en hausse de +0,3% (Nasdaq) et +0,6% (Dow Jones) et les scores n'évoluent guère depuis 15H30.



Paris a longtemps surperformé les autres places continentales avec jusqu'à +1,2% mais rien ne semblait étayer cette hausse, ni les OAT qui se dégradent de +2,2Pt de base (à 7330%), ni le Dollar qui reperd -0,4% vers 1,1600, et encore moins la production industrielle allemande qui recule de -0,9% en juin (au lieu de -0,5% anticipé).



Le déficit commercial de la France se dégrade par ailleurs de 0,2 milliard d'euros au mois de juin pour s'établir à 6,2 milliards, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (cvs-cjo) de l'administration des douanes.



Aucun 'market mover' positif donc et on ne pouvait même pas invoquer des achats d'anticipation relatifs à un chiffre US qui aurait pu constituer une bonne surprise: le calendrier etait totalement désert aux Etats Unis ce mardi.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,4% et s'échange contre 1,1595 dollar. Poussée du Brent également : avec +1, il s'affiche à 74,4$.



Du côté des valeurs, le titre Kering (+2%) se retrouve en tête du CAC40 (devant Publicis et Total avec +1,85%).



Plus forte baisse de l'indice CAC 40, l'action Atos plonge de -10,4% après la publication d'une analyse critique de la part de Credit suisse. Le bureau d'études est passé de 'neutre' à la vente ('sous-performance') sur le titre, en sabrant son objectif de cours de 32% environ, à 80 euros.



L'argument porte sur la génération de trésorerie de l'ESN, en hausse ces derniers temps. Cela est-il dû à une amélioration des fondamentaux ? Pour Credit suisse, la réponse se trouve plutôt du côté d'''arrangements financiers'', expression utilisée par la note. Ces derniers concentrent environ 30% des derniers cash flow libres et expliquent l'essentiel de la progression de l'agrégat.



Airbus (+1,3%) a fait le point hier sur son activité commerciale et industrielle pour le mois de juillet. Depuis le début de l'année, l'avionneur européen a livré 380 appareils civils, dont 304 monocouloirs parmi lesquels on compte 154 A320neo et A321neo. Sur l'ensemble de 2018, le groupe ambitionne d'en livrer environ 800.



Le groupe Bonduelle (-6,5%) a annoncé lundi soir, hors cotation, avoir réalisé durant son exercice 2017/2018 un chiffre d'affaires de 2,777 milliards d'euros, contre 2,288 milliards d'euros pour l'exercice 2016/2017, ce qui reflète une progression de 21,4% en données publiées. La croissance à taux de change et périmètre constants a, elle, atteint +0,3%.



Le quatrième trimestre affiche en revanche une baisse de l'activité de 7,1% en données publiées, avec une évolution en données comparables de -1,8%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.