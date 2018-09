CAC40 : net décrochage, cassure des 5.350Pts, luxe attaqué

04/09/2018 | 15:20

La bourse de Paris décroche de -1,5% (le CAC40 s'enfonce sous 5.350) alors que le contexte commercial international inquiète.

Un repli de -1,3% sur l'Euro-Stoxx50 vers 3.350 rapproche l'indice paneuropéen de la zone dangereuse.





La réouverture de Wall Street, après un week-end de trois jours, était anticipée stable... mais un repli de -0,5% est maintenant attendu, par 'sympathie' avec les places européennes.



Les opérateurs invoquent les tensions commerciales, le risque (déjà bien connu) de surtaxation de 200Mds$ de produits chinois importés.



Côté chiffres, les investisseurs attendent aujourd'hui la publication de l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, pour lequel le consensus vise 57,3 au mois d'août contre 58,1 en juillet.



Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE en juillet 2018 par rapport à juin, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses respectives de 0,4% et de 0,5% le mois précédent.



Dans la zone euro, la progression de juillet est due essentiellement à une augmentation des prix de 1,1% dans le secteur de l'énergie. Les prix dans l'ensemble de l'industrie à l'exclusion de ce secteur n'ont augmenté que de 0,1%.



Sur le marché des changes, l'euro s'affiche en repli de -0,5% à 1,1564 dollar ce matin.

Le Brent passe symétriquement le seuil symbolique des 79 dollars, gagnant +1,3%.



Du côté des valeurs, le luxe subit des prises de bénéfices (LVMH -3,6%, Kering -2%, Hermès -2,7%).

Au sein du SBF-1210, Iliad (+8%) publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net récurrent en retrait de 0,4% à 232 millions d'euros, un résultat opérationnel courant en baisse de 5,6% à 406 millions et un Ebitda consolidé en recul de 1% à 866 millions.



Sur un marché très concurrentiel, le groupe de télécommunications a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, stable (+0,1%) par rapport au premier semestre 2017, la croissance de 2,4% dans le mobile compensant un tassement de 2,2% dans le fixe.



Scor bondit de +8% à38,3E après avoir rejeté une offre de rachat à 43E par action de COVEA fin août.



AccorHotels annonce que l'acquisition de Mövenpick Hotels & Resorts auprès de Mövenpick Holding et Kingdom Holding, a été finalisée ce 3 septembre, consolidant ainsi la présence de la chaine hôtelière française en Europe et au Moyen-Orient.



Le groupe Air Liquide (-1,1%) a pour sa part annoncé avoir inauguré à Hobro au Danemark, HyBalance, un site pilote de production d'hydrogène décarboné.





