CAC40 : net recul en vue avant l'ouverture

12/06/2019 | 08:29

Au lendemain d'une clôture sur un gain de près de 0,5% à plus de 5408 points, le CAC40 pourrait entamer la séance en recul symétrique vers 5383 points à en croire les futures, la question commerciale pesant à nouveau sur le moral.



'Le Président Trump a prévenu que de nouveaux droits de douanes pourraient être imposés sur les produits chinois en l'absence de progrès après la réunion du G20 plus tard ce mois-ci', souligne Wells Fargo Advisors.



En début d'après-midi, sera publiée l'inflation aux Etats-Unis, que le consensus attend à 0,1% (+0,2% hors éléments volatiles) par rapport au mois précédent et à 1,9% (+2,1% hors éléments volatiles) en rythme annuel.



'Une inflation 'trop faible' relancera les anticipations d'une baisse des taux directeurs la semaine prochaine ou en juillet', prévient Aurel BGC, notant que 'Donald Trump met une grande pression sur la banque centrale'.



Du côté des valeurs, Capgemini fait part du lancement avec ISAI d'un fonds doté de 90 millions d'euros pour prendre des participations minoritaires dans des jeunes pousses 'porteuses de solutions innovantes'.



Ipsen annonce la prolongation et le renforcement de sa collaboration jusqu'en 2034 avec Debiopharm pour développer, fabriquer et distribuer Decapeptyl sur les marchés européens et dans certains pays asiatiques et africains.



Ingenico Group annonce sa collaboration avec Paragon ID dans le cadre de la mise en oeuvre de nouveaux lecteurs sans-contact au coeur de la nouvelle offre OP2GO, solution d'Open Payment d'Ingenico dédiée au transport en commun.



