CAC40 : nouveau rebond dans le sillage de Wall Street

11/03/2020 | 10:39

Après son rebond avorté de la veille, la Bourse de Paris redresse la barre mercredi matin, suite au vigoureux redressement opéré hier à Wall Street. L'indice CAC 40 progresse de 1,9% à 4725 points.



Le marché parisien avait terminé la séance d'hier sur un repli de 1,5%, incapable de préserver ses gains initiaux malgré la reprise de presque 5% amorcée au même moment par les places new-yorkaises.



Secoués par plusieurs séances éprouvantes, les investisseurs attendent avec fébrilité les mesures de soutien des grandes banques centrales, les seules à pouvoir apporter un peu d'accalmie sur les marchés boursiers.



'Nous pensons qu'il est primordial que les autorités réagissent pour éviter un effondrement de la confiance qui pourrait faire naître des risques de récession', soulignent les stratèges de Lombard Odier.



'Nous en observons les premiers signes, mais les mesures de soutien à l'économie ne sont pas encore exhaustives au niveau mondial', regrette cependant la banque privée suisse.



La Banque centrale européenne (BCE) devrait réduire ses taux directeurs à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs, demain, voire annoncer des mesures 'non conventionnelles' visant à garantir la liquidité des banques.



La Réserve fédérale devrait lui emboîter le pas la semaine prochaine en réduisant de nouveau ses taux après la réduction en urgence de 50 points de base qui avait été décidée la semaine dernière.



Selon Lombard Odier, le Covid-19 - suivant un schéma saisonnier similaire à celui des autres épidémies - devrait être endigué au printemps, ce qui devrait conduire à un 'redressement marqué' des places boursières au second semestre 2020.



En attendant, les intervenants de marché ne devraient pas se ruer sur des valeurs pourtant redevenues bon marché suite aux récentes turbulences de marché.



'Compte tenu de la dynamique de propagation dans de nombreux pays, l'actualité des marchés pourrait peser sur le moral des investisseurs pendant au moins plusieurs jours encore', prévient Lombard Odier.



Du coté des valeurs, Mersen réalise un résultat net part du Groupe de 58,4 millions d'euros en 2019, contre 56,5 millions d'euros en 2018.



bioMérieux annonce le lancement à venir de 3 tests visant à répondre à l'épidémie de Covid-19. Ces tests permettront de satisfaire les différents besoins des cliniciens et des autorités de santé dans la lutte contre cette nouvelle maladie infectieuse.



Le résultat net (part du Groupe) de Spie a rebondi de façon marquée en 2019, à 151,4 millions d'euros, contre 91,4 millions d'euros en 2018 (+65,6 %). Le Free cash flow a de nouveau été très élevé en 2019, à 285,3 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.