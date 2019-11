CAC40 : nouveau record, KKR dope soudain le 'Dow' à W-Street

11/11/2019 | 18:33

Le CAC40 ne conserve au final qu'une avance de +0,07% à 5.894 mais il réussi à battre un record absolu alors que Wall Street cède -0,3%.

C'est facile, vers 16H10, il ne s'était échangé que 1ME (depuis l'ouverture): il n'y avait aucune opposition, aucun vendeur, rendant le CAC40 manipulable à souhait, avec des leviers financiers dérisoires.



L'indice a franchi les 5.900 (à 5.906) alors même que l'Euro-Stoxx50 s'effrite de -0,1% et Wall Street de -0,3%.

Le Dow Jones vient de grimper soudainement de -0,4% à l'équilibre alors que le fonds d'investissement KKR officialiserait une offre de 55Mds$ (estimé) sur Boots Alliance qui s'envole de +6% et chamboule la valeur du 'Dow'.



A Paris, les valeurs bancaires ont fini aux avant-postes avec Sté Générale et Crédit Agricole (+1,1% à +1,3%), mais c'est Sodexo qui restait leader avec +2% (mais avec un impact indiciel très faible).



Le CAC40 'global return' inscrit -pour le symbole- un nouveau record absolu au-delà des 16.000Pts (à 16.026) et affiche désormais +28,5% annuel.



La bourse de Londres -de concert avec Wall Street- fait cavalier seul à la baisse avec -0,4%: la seule 'stat' du jour concernait le PIB britannique qui s'établit à +0,3% en séquentiel (1% annualisé), selon une première estimation au titre du troisième trimestre (et le PIB n'atteindrait que +0,2% au 4ème).



C'est un peu moins bien que les 0,4% espérés mais cela n'explique pas complètement la chute de la bourse de Londres: le facteur politique (élection du 12 décembre) joue également car le partie 'pro-Brexit' de Nigel Farage renonce à présenter des listes contre les candidats de Boris Jonhson là où ils sont en position éligibles.



Parmi les chiffres les plus attendus cette semaine figureront notamment l'indice ZEW et la croissance en Allemagne, l'inflation en Europe et aux Etats-Unis, le taux de chômage en France, ou encore les ventes de détail et la production industrielle américaines.

L'Euro se reprend un peu (+0,25% à 1,1045$) et le pétrole 'Brent' efface ses pertes initiales (-1%) pour revenir sur 62,6$.



Sur le front des publications d'entreprises, sont attendues par exemple celles d'Infineon, Deutsche Post, Merck KGaA, Bouygues, Vivendi en Europe, ainsi que celles de Cisco et Walmart de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, AXA (-0,4%) a annoncé que le prix net de la cession des 144 millions d'actions ordinaires d'EQH à Goldman Sachs, en qualité de seule banque garante dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions, a été fixé à 21,80 dollars par action.



Pernod Ricard a indiqué que son assemblée générale a fixé le montant du dividende à 3,12 euro par action au titre de l'exercice 2018-19. Compte tenu de l'acompte versé en juillet, le solde de 1,94 euro sera détaché le 25 novembre et mis en paiement le 27 novembre.



Latécoère (inchangé) a adressé une offre indicative non-engageante et être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition potentielle de certains actifs et contrats de l'activité de câblage EWIS de Bombardier Aviation.



