CAC40 : nouveau record annuel après quasiment +200.000 jobsUS

05/04/2019 | 15:48

Le CAC40 (+0,2%) poursuit un rallye haussier qui ne semble plus pouvoir connaître de fin.

Il s'inscrit néanmoins en léger retrait par rapport au 'pic' inscrit vers 5.486Pts peu après la parution du 'NFP'.



Le CAC40 a de toute façon déjà inscrit un nouveau record annuel intyraday... et le CAC40 'total return' qui affiche un score de 14.475 n'est plus qu'à 0,4% de son zénith du 27 septembre 2018, et à moins de 1% de son record absolu des 14.610 du 22 mai 2018.



Il s'agit de la 5ème séance de hausse sur une série de 6, le seul 'faux' consistant en un repli de -0,09% la veille. Le gain hebdo s'élève à +2,5%, le gain annuel flirte désormais avec +16% (+15,6%).



'La phase haussière de court terme reste active avec comme premiers objectifs 5.475 et 5.515 points. Un niveau d'évolution stationnaire qui n'a pour le moment aucune incidence sur la tendance haussière de fond. En instantané, l'indice parisien semble pénalisé par le manque d'élément et de dynamisme pour dépasser durablement la résistance clé des 5.475 points', analysent les équipes de Kiplink.



Pour l'Euro-Stoxx50 (+0,1%), c'est un 'carton plein', un 5 sur 5 à la hausse sur la semaine écoulée pour un gain cumulé de +2,9% (et +15% annuel)... qui fait pâle figure en regard des +4,1% en hebdo du DAX30.



La semaine devrait s'achever par une nouvelle cascade de records, non seulement en Europe mais également à Wall-Street puisque les indices US affichent tous entre +0,2 et +0,3%.

Les opérateurs sont définitivement rassurés par chiffres de l'emploi US (NFP) qui confirment cet après-midi que les États-Unis ne sont pas sur le point de tomber en récession.



L'économie américaine a en effet créé +196.000 en emplois en mars, grâce notamment au secteur médical avec +49.000 jobs, l'industrie +34.000, la restauration +27.000, la construction +16.000 (pour ne citer que les principaux).



Les (très mauvais) chiffres de février ont été légèrement révisés à la hausse de +20.000 à +33.000 (cela fait +65% en pourcentage, mais c'est modeste en terme d'embauches supplémentaires). Le taux de chômage reste inchangé à 3,8%... comme prévu et la bonne surprise provient de la composante 'salaires' avec une hausse séquentielle très sage de +0,1% et une contraction de +3,4% à +3,2% en glissement sur 12 mois.



Peu de réactions côté des changes, l'euro reste quasi stable, à 1,1230 dollar. Le Brent semble complètement figé près de son zénith annuel à 69,5$.



Dans l'actualité des valeurs, SES se distingue avec un bond de +4,3% dans le sillage du lancement réussi de quatre satellites O3b en orbite terrestre moyenne (MEO) par Arianespace, depuis le Centre spatial guyanais de Kourou.



ST-Micro poursuit son rallye avec +2,5% et +18% sur la semaine écoulée, Technip grimpe de +2,7% avec un baril de WTI au zénith à 62,4$ sur le NYMEX..



Eurazeo a annoncé hier soir un investissement minoritaire dans Q Mixers, une marque premium de boissons gazeuses à mélanger (mixers) basée à New York. Eurazeo Brands investit ainsi 40 millions de dollars, aux côtés des fondateurs Jordan Silbert et Ben Karlin et d'autres actionnaires historiques comme First Beverage Ventures.



