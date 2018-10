CAC40 : nouveau repli avant une semaine chargée

15/10/2018 | 10:40

Avant de nombreux rendez-vous prévus ces prochains jours, le CAC40 débute la semaine avec un nouveau repli de 0,6% vers 5067 points, après un recul de 0,2% à 5096 points vendredi dernier à l'issue d'une semaine agitée sur les marchés.



'L'explosion de la volatilité sur les marchés actions aux États-Unis, avec ses effets de contagion, n'est qu'une réaction différée à la remontée assez significative des rendements obligataires depuis la deuxième quinzaine d'août', estime-t-on chez BNP Paribas.



Au chapitre des statistiques, seront publiés cette semaine l'indice ZEW en Allemagne et l'inflation dans la zone euro, mais surtout de nombreuses données américaines comme les ventes de détail, la production industrielle ou la construction résidentielle.



Les prochains jours verront aussi monter en puissance les publications trimestrielles, avec par exemple Goldman Sachs, IBM, J&J et P&G aux Etats-Unis, ou encore Carrefour, Accor, Pernod Ricard et Publicis en France.



En attendant, JCDecaux annonce que les actionnaires d'APN Outdoor ont approuvé à la majorité requise le scheme of arrangement selon lequel le groupe français fera l'acquisition du capital d'APN Outdoor.



Tikehau Capital et Bpifrance annoncent s'associer afin d'investir 150 millions d'euros par augmentation de capital dans GreenYellow, filiale de Casino qui propose des solutions dans la transition énergétique.



Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total a grimpé à 39,9 dollars par tonne au troisième trimestre 2018, contre 34,7 dollars par tonne au trimestre précédent, mais 48,2 dollars un an auparavant.



Veolia annonce qu'une série de nouveaux contrats a été récemment remporté par sa filiale Veolia Eau France auprès de nouvelles collectivités, contrats représentent un chiffre d'affaires cumulé d'un montant de 93 millions d'euros.



L'analyste Oddo BHF annonce ce jour ajuster son objectif de cours sur le titre Air France, 'basé sur une valorisation normative intégrant une décote d'incertitude de 10%, de 10,3 euros à 10 euros', tout en maintenant sa recommandation 'achat'.



