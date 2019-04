CAC40 : nouveau zénith annuel, l'Empire State de la Fed grimpe

15/04/2019 | 15:15

La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée des 16 semaines de hausse précédentes et inscrit de nouveaux sommets annuels: le CAC40 vient de hisser vers 5.518 et oscille étroitement autour d'un cours pivot de 5.510 (+0,1%) depuis près de 5 heures (la volatilité intraday ne dépasse pas 0,3%, comme s'il s'agissait d'une 'hausse à cliquet'... ou comme nous le figurons de façon récurrente, d'une hausse de type 'train à crémaillère'.

Le carburant de hausse peut provenir de publications trimestriels supérieures aux attentes, après de multiples révisions à la baisse depuis le mois de décembre.

Les publications vont s'enchaîner dans les jours à venir mais commençons par ce lundi avec Goldman Sachs qui annonce ce lundi un bénéfice net de 2,25 milliards de dollars au premier trimestre 2019, soit 5,71 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 4,97 dollars.

C'est toutefois en net retrait par rapport à un bénéfice de 6,95 dollars sur la même période en 2018.

'GS' espère réliser un meilleur second trimestre 2019 grâce à la vague d'IPO qui se profile au cours des 2 prochains mois.



Le chiffre d'affaire a reculé de -13%, pour se situer à un peu plus de 8,8 milliards de dollars... mais c'est inférieur aux attentes (consensus autour de 9Mds$ et ceci explique un recul de -2% en préouverture à Wall Street.



Les résultats de Citigroup semble plus satisfaisants avec un bénéfice de 1,87$/titre (1,80 attendu) et le chiffre d'affaire est quasiment conforme, à 18,57Mds$ (contre 18,68 attendu).



Les banques qui ont comme d'habitude les premières à dévoiler leurs trimestriels seront suivies, cette semaine, par d'autres géants comme Johnson & Johnson ou PepsiCo.



Des sociétés européennes de la trempe d'ASML et Ericsson publieront également leurs performances dans les jours qui viennent.



Au niveau macroéconomique, les investisseurs espèrent que les indicateurs économiques qui paraîtront cette semaine confirmeront la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis, tout en faisant apparaître - peut-être - une petite embellie en Europe.



L'indice Empire State de la Fed de New York s'inscrit en hausse ce mois-ci pour s'établir à 10,1, après 3,7 en mars 2019, alors que le consensus anticipait une progression un peu plus contenue à 8,0.



Du coté des valeurs, les bancaires restent aux avant-postes ce lundi, avec BNP-Paribas et Crédit AGricole qui gagnent +2,% et +1,8% respectivement.



Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total a chuté à 33 dollars par tonne au premier trimestre 2019, contre 40,8 dollars au trimestre précédent, mais progressé par rapport à 29,8 dollars un an auparavant.



Getlink (stable) annonce qu'en mars 2019, son Shuttle Freight a transporté 152.943 camions, soit 5% de mieux que sur la même période en 2018, établissant un nouveau record historique mensuel. Depuis le 1er janvier, 440.012 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes.



En marge de son point d'activité, Publicis(+1%) annonce un accord en vue d'acquérir Epsilon pour un prix net d'acquisition de 3,95 milliards de dollars après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à la transaction (montant total en numéraire de 4,40 milliards).



Publicis affiche un revenu net pour le premier trimestre de 2.118 millions d'euros, en croissance de 1,7% en données publiées, mais en baisse organique de 1,8% (-1,6% en excluant PHS) avec l'attrition liée à une poignée de clients dans la grande consommation.



Vivendi annonce un chiffre d'affaires de 3.459 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2019, en hausse de 10,7%, en raison principalement de l'augmentation d'Universal Music Group (UMG) et de la consolidation d'Editis depuis le 1er février 2019.





