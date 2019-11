CAC40 : nouveaux records absolus, le Dow devrait s'y associer

04/11/2019 | 15:24

Quelle entame de mois de novembre, l'enthousiasme du 1er ne se dément pas !

Il s'agit de l'exact symétrique du début de mois d'octobre raté: la Bourse de Paris affiche +1,2% et le CAC40 'GR' pulvérise un nouveau record absolu au-delà des 15.800Pts.

L'Euro-Stoxx50 est au diapason avec +1,2% (à 3.666) et Francfort sert de locomotive avec un DAX à +1,5%, au-delà des 13.000 et même 13.130.



Un optimisme inoxydable est de rigueur ce lundi, alors que Wall Street parie que la Chine pourrait signer rapidement un accord de 'phase 1' et accepter les conditions américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle.



'Graphiquement et dans cette évolution positive, l'indice parisien pourrait encore grapiller quelques unités pour tester une nouvelle barre symbolique à 5.800/5.815 points. Même en 'situation de surchauffe' depuis les dernières séances, les différents indicateurs techniques participent pleinement au mouvement d'ascension de l'indice parisien. Cette configuration technique reste quasi parfaite pour le moment, le comportement de l'indice CAC 40 démontrant que les attentes positives restent supérieures aux craintes', commentent ce matin les équipes de Kiplink.



Les indices flambent en l'absence d'indicateurs économiques importants au calendrier aux Etats Unis, ce qui signifie que les liquidités affluent en masse vers les actions US.



On a tout de même pris connaissance, ce matin, de plusieurs indices d'activité PMI manufacturiers.



Ainsi, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 45,9, se redressant ainsi par rapport à septembre (45,7) et à sa dernière estimation flash (45,7), mais signale la deuxième plus forte contraction du secteur depuis sept ans.



L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est redressé de 50,1 en septembre à 50,7 le mois dernier, signalant une légère reprise de la croissance du secteur en octobre. Cette très légère amélioration a essentiellement résulté de la plus forte hausse de l'activité depuis quatre mois, une tendance que les entreprises interrogées attribuent généralement aux retombées positives de démarches commerciales.



Du côté des changes, l'euro s'affiche en léger repli de -0,1% à 1,1150 dollar. Le Brent avance de +1% à 62,3$.



Dans l'actualité des valeurs, Saint-Gobain, via sa filiale Placoplatre, annonce avoir conclu avec le consortium HIRSCH Servo et BEWiSynbra un accord de cession de son activité de polystyrène expansé (PSE) en France, qui regroupe six sites de production et environ 240 employés.



Engie Afrique consortium annonce avoir démarré l'exploitation commerciale du premier parc éolien privé d'Egypte. Le même consortium prépare le prochain projet éolien de 500 MW. La société de projet, Ras Ghareb Wind Energy SAE, appartient à Engie (40%) et à ses partenaires de consortium, Toyota Tsusho Corporation / Eurus Energy Holdings Corporation (40%) et Orascom Construction (20%).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.