CAC40 : nouvelle hausse après les statistiques européennes

03/04/2019 | 11:07

La Bourse de Paris poursuit son mouvement haussier mercredi matin après la publication de nouveaux indicateurs macroéconomiques. L'indice CAC 40 progresse de 0,7% à 5463 points.



Après l'annonce lundi d'une nette dégradation de l'industrie manufacturière en mars, le marché attendait avec impatience la publication des derniers indices européens PMI Markit pour le secteur des services.



L'activité globale a continué de croître à un rythme modéré dans le secteur privé de la zone euro en mars, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui, à 51,6 contre 51,9 en février, se replie légèrement mais affiche un niveau supérieur à son estimation flash (51,3).



Toujours sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront tout aussi attentifs à la parution des ventes de détail dans la zone euro.



'Compte tenu de la faiblesse qui s'est manifestée en Europe récemment, le moindre indicateur économique a son importance', expliquent les analystes de Danske Bank.



Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé, l'indice ISM des services et les stocks de pétrole figurent notamment à l'agenda du jour.



Hier, Wall Street avait fini autour de l'équilibre une séance extrêmement peu volatile.



Du coté des valeurs, le titre Saint Gobain s'envole de plus de 3% après les informations des Echos qui indique qu'une cession de Pont-à-Mousson pourrait être réalisée dans les prochaines semaines. Cette opération de cession serait en négociation avec le groupe Chinois XinXing selon le quotidien.



L'équipementier aéronautique Safran fait part de la signature avec la compagnie Corsair et le louer d'avions Avolon d'un accord pour l'aménagement intérieur des trois nouveaux Airbus A330neo de Corsair mis en service par Avolon.



Total fait part ce mercredi de la signature, avec le groupe chinois Guanghui, d'un contrat de vente et d'achat prévoyant la fourniture de 0,7 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an sur 10 ans.



Total annonce également la signature avec Tellurian d'une série d'accords renforçant leur partenariat pour le développement du projet Driftwood LNG en Louisiane, projet tirant parti de la baisse des coûts de production et des prix du gaz aux États-Unis.



Casino fait part de la décision de Moody's d'abaisser sa notation financière de 'Ba1 perspective négative' à 'Ba3 perspective négative', précisant que ce changement n'a pas d'impact sur la disponibilité ou le coût de ses ressources financières.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.