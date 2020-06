CAC40 : on paye les creux, rebondit vers 5.100 avant la FED

10/06/2020 | 15:24

La Bourse de Paris évolue désormais à l'équilibre, au contact des 5.100Pts après avoir cédé jusqu'à -0,9% vers 5.050 dans l'attente du verdict de la Fed, qui devrait maintenir dans la soirée le cap de sa politique ultra-généreuse.



L'euro-Stoxx50 affiche également une évidente indécision, mais là aussi, les pertes de la mi-journée ont été effacées alors que le Nasdaq devrait effectuer une seconde tentative de franchissement des 10.000Pts.



Les investisseurs semblent effectivement retenir leur souffle avant le communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui paraîtra après la clôture des marchés européens et qui sera suivi d'une conférence de presse de Jerome Powell, le président de l'institution.



En attendant, du côté des statistiques, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont baissé de 0,1% en mai par rapport au mois précédent (en données brutes comme hors énergie et alimentation), là où les économistes prévoyaient en moyenne une stagnation de l'indice.



Par rapport à mai 2019, l'indice des prix a augmenté de 0,1% en données brutes et de 1,2% hors éléments volatils le mois dernier.



La production française chute de nouveau lourdement dans l'industrie manufacturière (−21,9% après −18,3% en mars), comme dans l'ensemble de l'industrie (−20,1% après −16,2% en mars), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



L'institut de statistiques ajoute que par rapport à février, dernier mois avant le début du confinement, la production baisse ainsi de 36,2% dans l'industrie manufacturière et de 33,1% dans l'ensemble de l'industrie.



L'OCDE anticipe un 'recul' (le mot est faible) de l'activité de -11% à -14% en France cette année: ce serait une des plus fortes récession pour un pays développé sur la planète.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus prend +2,7%, les 'utilities' sont également recherchés, à l'image de Véolia +2,8% et Suez +2%.





Capgemini fait part ce mercredi d'un partenariat mondial avec Coursera pour 'offrir à ses collaborateurs à travers le groupe un accès à plus de 4.000 cours dispensés par les meilleures universités à travers le monde'.



Accor cède -1% malgré les propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre de la chaine hôtelière avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 33,5 euros.



