CAC40 : ouverture à l'équilibre en vue

24/07/2019 | 08:17

Au lendemain d'un gain de 0,9% à 5618 points, le CAC40 pourrait commencer la séance dans la stabilité après une clôture favorable à Wall Street la veille (+0,6% sur le Dow Jones et le Nasdaq).



'Des officiels américains ont confirmé des articles indiquant qu'ils préparent un déplacement en Chine pour des négociations de gré à gré la semaine prochaine', souligne un analyste de Wells Fargo Advisors.



'Par ailleurs, la Maison Blanche s'est dite d'accord pour une 'décision en temps voulus' sur des licences potentielles permettant aux entreprises américaines de vendre des produits à Huawei Technologies', poursuit-il.



Sur le plan des statistiques, doivent paraitre ce mercredi les enquêtes de conjoncture en France avant l'ouverture, puis les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de juin en cours d'après-midi.



Sur le front des valeurs, le fabricant de câbles Nexans publie un résultat net part du groupe de -116 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2019, contre +40 millions au premier semestre 2018.



Dassault Systèmes publie au titre du premier semestre 2019 un BNPA non-IFRS dilué en croissance de 20% à 1,69 euro et une marge opérationnelle non-IFRS en progression de 140 points de base à 31,8%.



Le fabricant de petit électroménager Seb affiche un résultat net de 100 millions d'euros, en croissance de 9,8%, et un ROPA de 230 millions, en progression de 10,7%, au titre du premier semestre 2019.



