CAC40 : ouverture légèrement négative en vue

23/01/2019 | 08:11

Au lendemain d'une clôture en baisse de 0,4% à 4847,5 points, le CAC40 pourrait ouvrir ce mercredi sur un retrait de 0,3% vers 4834 points à en croire les futures à environ une heure de la cloche, sur fond d'inquiétudes pour la croissance mondiale.



'Le PIB chinois du quatrième trimestre a connu sa plus faible croissance depuis 2009, et le chiffre annualisé a chuté à son plus bas niveau depuis 1990', rappelle Wells Fargo Advisors, qui pointe aussi l'abaissement de la prévision de croissance mondiale du FMI.



'Dans l'actualité commerciale, des représentants américains ont confirmé des articles selon lesquelles la réunion prévue cette semaine avec des officiels chinois a été annulée', souligne-t-il par ailleurs.



Il n'a a guère de données macroéconomiques majeures attendues ce jour, mais les résultats trimestriels de groupes américains comme Procter & Gamble et United Technologies doivent paraître en début d'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs parisiennes, Carrefour a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires de 22.638 millions d'euros au quatrième trimestre 2018, en repli de 2,3% en publié et en hausse de 1,9% en comparable.



Ingenico a indiqué, à titre préliminaire, anticiper un EBITDA 2018 à 485 millions d'euros (soit une marge de 18,3%), contre 510 millions attendus, en raison de la contre-performance de Banks & Acquirers.



A l'occasion de son Capital Markets Day, Neopost dévoile sa nouvelle stratégie pour la période 2019-2022 et fait part de l'acquisition de Parcel Pending, leader sur le marché américain des consignes automatiques.



