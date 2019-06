CAC40 : ouverture prudente en vue avant les PMI

21/06/2019 | 08:13

Après un gain de 0,3% à plus de 5535 points jeudi, le CAC40 pourrait afficher à l'ouverture un retrait presque symétrique vers 5521 points au vu des futures, dans l'attente de la parution d'indicateurs d'activité en cours de séance.



Les opérateurs doivent prendre connaissance des estimations flash des indices PMI d'IHS Markit pour juin, dans la zone euro ce matin et aux Etats-Unis cet après-midi, avant les ventes américaines de logements anciens pour mai.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi annonce que l'essai de phase II sur REGN3500 en monothérapie a atteint son critère d'évaluation principal et permis de réduire le risque de perte de contrôle de l'asthme, par rapport à placebo.



Pernod Ricard fait part de la réalisation de l'acquisition du gin italien super-premium Malfy, distillé par la famille Vergnano dans la région italienne de Moncalieri et distribué dans plusieurs marchés internationaux.



Eutelsat Communications confirme avoir lancé avec succès son satellite Eutelsat 7C, qui s'est élancé cette nuit du centre spatial de Kourou, à bord d'une fusée Ariane 5. Sa mise en service commercial est prévue pour la fin de l'année.



