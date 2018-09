CAC40 : parfaitement stable malgré un net repli du Nasdaq

17/09/2018 | 16:40

C'est un après-midi très calme qui se déroule sur les marchés, la Bourse de Paris digère les craintes concernant le déclenchement d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le CAC40 se stabilise vers 5.351Pts.

L'Euro-Stoxx50 repasse dans le vert (+0,1%) dans le sillage de Milan (+1,2%) et de Madrid (+0,7%), Francfort consolide de -0,3%.

Wall Street affiche une évolution contrastée avec un Dow Jones stable tandis que le Nasdaq lâche près de -0,9% (sans le sillage d'Apple qui pourrait faire les frais de la poursuite des hostilité douanières sino-américain: le titre perd déjà -1,3% cet après-midi).



D'après le Wall Street Journal, le bras de fer pourrait prendre un nouveau tournant au cours des prochaines heures avec l'annonce par Donald Trump d'une surmajoration des droits de douane de +10% sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois (au taux de 25% serait ensuite appliqué si Pékin ne se pliait pas aux exigences de Washington)



Pékin réfléchirait à la mise en place de représailles, mais cette fois au-delà d'une simple stratégie 'défensive' à en croire un célèbre quotidien chinois.



'L'environnement actuel reste dominé par les rebondissements autour du dossier commercial. Les marchés évoluent donc au gré des accalmies ou des tensions qui se succèdent sur ce sujet. En résumé, c'est Donald Trump qui dicte la tendance des marchés ou plutôt qui est à l'origine de l'hésitation qui domine cette rentrée. En effet, les investisseurs restent très prudents ne sachant pas vraiment comment se positionner face au risque de guerre commerciale. Les autres catalyseurs sont clairement relégués au second plan. Il semble difficile aujourd'hui de voir une sortie de crise proche et la situation devrait se poursuivre dans les prochains jours', estime ce matin Saxo Banque.



Du côté des statistiques, l'indice Empire State de la Fed de New York décélère brutalement, vers 19 en septembre contre 25,6 en août (déjouant un consensus de 23).

Le reste de la semaine s'annonce plutôt calme, avec seulement une douzaine de statistiques économiques de second plan prévues dans les jours qui viennent.



Suite à la publication de 'l'Empire State', le Dollar recule plus nettement, de -0,4% face à l'euro qui cote 1,1695/$.

Le Brent apparaît peu changé 78,6 dollars (+0,6%).

Les marchés de taux restent très calmes avec un T-Bond US 2028 parfaitement inchangé à 2,996%.



Sur le front des valeurs, ST-Micro (-1,7%) pâtit du repli du Nasdaq, le luxe subit quelques dégagements (Kering -1,5%, LVMH -1,1%)sinon le podium du CAC 40 est occupé par Société Générale (+1,6%), Carrefour (+1,5%) et ArcelorMittal (+1,1%).



Sanofi (-0,4%) a présenté des résultats détaillés positifs pour un essai clinique pivot de phase III sur Dupixent (dupilumab) en monothérapie dans la dermatite atopique modérée à sévère, au 27ème Congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EAVD) à Paris. Le produit a amélioré significativement des signes et symptômes, ainsi que certaines mesures de la qualité de vie, chez des adolescents inadéquatement contrôlés par des traitements topiques ou auxquels ces traitements étaient déconseillés.



CGG annonce le démarrage d'une étude multi-clients marine à haute densité et forte couverture azimutale dans le bassin West Shetland au Royaume-Uni, étude de 3600 km2 préparée en accord avec des clients internationaux majeurs. Elle vise à fournir des données sismiques de haute résolution au nord-ouest des îles Shetland sur la partie nord de la crête de Rona, une zone à fort potentiel actuellement sous-explorée. Les données préliminaires seront disponibles dès le premier trimestre 2019.



CS (Communication & Systèmes) a publié vendredi soir un résultat net de 2,9 millions d'euros au titre de son premier semestre 2018, contre 2,1 millions au 30 juin 2017 (en données IFRS 15), et une marge opérationnelle de 6,1 millions, contre 6,2 millions un an plus tôt. Le groupe de systèmes critiques enregistre par ailleurs un chiffre d'affaires de 90,2 millions d'euros. Il s'élevait pour la même période un an plus tôt à 89,3 millions. Le titre est mal orienté ce matin, en recul de -2,1%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.