CAC40 : pas d'euphorie après BCE, l'Euro dévisse vers 1,093$

12/09/2019 | 15:17

Le CAC40 (+0,7%) refranchit les 5.650 pour la 1ère fois depuis le 25 juillet dernier (c'était également un jour de réunion de la BCE), l'Euro-Stoxx50 s'envole de +1%: les marchés semblent satisfaits, la BCE vient de 'délivrer' ce qu'ils espéraient.



Elle indique qu'elle s'engage sans réserve sur les 'pistes' monétaires évoquées à Sintra en juin dernier: elle annonce le rétablissement du 'QE' (20MdsE par mois, mais un 'QE', ça peut être augmenté) sans horizon de temps, et aussi longtemps que nécessaire.

La possible 'normalisation' des taux est totalement abandonnée : il n'y plus aucune échéance de révision de la politique de baisse de taux dans un avenir prévisible... et les taux directeurs vont donc devenir négatifs (un révolution) puis plus négatifs encore au besoin.

Il existe un large consensus au sein de la BCE pour maintenir un fort stimulus économique (certains redoutaient des divergences concernant la mise en oeuvre de mesures non conventionnelles, sans horizon de temps).



Car les signaux de faiblesse économique l'emportent sur les signaux de robustes.

La BCE souligne toutefois que les gouvernements doivent également prendre leur part dans la stimulation de l'économie, et notamment user du levier fiscal.

Si le CAC40 a légèrement amplifié ses gains initiaux (il n'y a pas de flambée pour l'instant), l'Euro en revanche dévisse de -0,6% pour inscrire un nouveau plancher à 1,0935 contre $.

Mario Draghi précise cependant -conformément à son habitude- que la BCE n'a pas de parité-cible face au Dollar... mais on pressent déjà que Donald Trump ne sera pas de cet avis et va se déchaîner contre la forte appréciation du billet vert !

Dans le contexte du jour, les chiffre US n'ont qu'une importance relative :

le Département américain du Travail a fait état ce jeudi d'une hausse de 0,1% des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier.



En France, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France se redresse, à +0,5% sur un mois en août 2019, après un repli de -0,2% en juillet, d'après l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, ils augmentent à peine de +0,1% sur un mois, comme en juillet. En rythme annuel, la hausse des prix ralentit faiblement à +1% après +1,1% en juillet,



Du coté des valeurs, EDF a annoncé la constitution d'une coentreprise paritaire avec la société d'Abu Dhabi Masdar en vue 'd'explorer les opportunités de développement dans des projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique de taille moyenne' dans la région du golfe arabo-persique.



Bouygues annonce le succès de la cession de 29.150.000 actions Alstom, représentant 13% du capital social, au prix de 37 euros par action (soit un montant total de 1.079 millions d'euros) dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.



Air Liquide indique ce matin que sa filiale philippine a remporté un contrat de long terme portant sur la fourniture d'hydrogène à la raffinerie Tabangao que la 'major' Shell détient dans ce pays, à Batangas. Aucun montant n'a été précisé.



