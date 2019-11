CAC40 : passe le cap des 5800, le 'GR' celui des +27% en 2019

04/11/2019 | 18:36

Quelle séance, quelle pluie de records !



Les indices boursiers ne se contentent pas de battre des records absolus en cascade, ils y mettent la manière, avec l'ouverture de 'gap' haussiers, ce qui démontre pour certains une confiance dans l'avenir comme nous en avons rarement observé, pour d'autres, une panique à la hausse face à des résistances qui volent en éclats et alimentent le 'FOMO' ('fear of missing out'), la peur de rater le TGV de la hausse, lequel affiche déjà +27% depuis le 1er janvier pour le CAC40 'GR'.



Quelle entame de mois de novembre, l'enthousiasme du lendemain d'Halloween ne se dément pas !

Le CAC40 affiche +10,8% à 5.824 (+7,5% en 1 mois) et le CAC40 'GR' pulvérise un nouveau record absolu au-delà des 15.800Pts au final (+27% en 2019, +57% par rapport à mai 20117.

L'Euro-Stoxx50 est au diapason avec +1,1% (à 3.664) et Francfort sert de locomotive avec un DAX à +1,5%, au-delà des 13.000 et même 13.130.



Outre Atlantique, alors que le Dow Jones caracole à plus de 27.500, le S&P500 bat un record à 3.084 et le Nasdaq (+0,5% à 8.450) affiche +27% annuel et le Nasdaq-100 (à 8.223) entre dans la stratosphère avec +30% depuis le 1er janvier.



Un optimisme inoxydable est de rigueur ce lundi, alors que Wall Street parie que la Chine pourrait signer rapidement un accord de 'phase 1' et accepter les conditions américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle.



Les indices flambent en l'absence d'indicateurs économiques importants au calendrier aux Etats Unis, ce qui signifie que les liquidités affluent en masse vers les actions US.



On a tout de même pris connaissance, ce matin, de plusieurs indices d'activité PMI manufacturiers.



Ainsi, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 45,9, se redressant ainsi par rapport à septembre (45,7) et à sa dernière estimation flash (45,7), mais signale la deuxième plus forte contraction du secteur depuis sept ans.



L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est redressé de 50,1 en septembre à 50,7 le mois dernier, signalant une légère reprise de la croissance du secteur en octobre. Cette très légère amélioration a essentiellement résulté de la plus forte hausse de l'activité depuis quatre mois, une tendance que les entreprises interrogées attribuent généralement aux retombées positives de démarches commerciales.



Du côté des changes, l'euro s'affiche en léger repli de -0,1% à 1,1150 dollar. Le Brent avance de +1% à 62,3$.



Dans l'actualité des valeurs, le secteur auto est largement en tête avec Faurecia +5,9% et Valéo +4,3% puis Peugeot +3,9%.

Les bancaires sont également bien orientées avec BNP-Paribas et Sté Générale à +2,5% en moyenne.



Saint-Gobain, via sa filiale Placoplatre, annonce avoir conclu avec le consortium HIRSCH Servo et BEWiSynbra un accord de cession de son activité de polystyrène expansé (PSE) en France, qui regroupe six sites de production et environ 240 employés.



Engie Afrique consortium annonce avoir démarré l'exploitation commerciale du premier parc éolien privé d'Egypte. Le même consortium prépare le prochain projet éolien de 500 MW. La société de projet, Ras Ghareb Wind Energy SAE, appartient à Engie (40%) et à ses partenaires de consortium, Toyota Tsusho Corporation / Eurus Energy Holdings Corporation (40%) et Orascom Construction (20%).







