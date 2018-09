CAC40 : passe négatif sur le mois suite au plongeon de Milan

28/09/2018 | 15:13

La Bourse de Paris accroît nettement ses pertes (-1,4% à 5.463) en cette dernière séance du mois de septembre.



L'indice CAC 40 cède 0,5% sur la semaine et -0,3% sur la mois écoulé.

Pas de 13ème séance de hausse sur 16 et pas de 14ème pour l'Euro-Stoxx50 qui dévisse de -1,9% dans le sillage de Milan (-2,5%).



La hausse de Wall Street hier soir et les +1,36% du Nikkei ce matin empêchent peut-être le score d'être plus lourd en Europe.



Hier soir, de bons indicateurs économiques ainsi que la forme étincelante des locomotives Apple et Amazon avaient permis à Wall Street de grappiller 0,2%, le Nasdaq s'étant détaché avec une hausse de 0,6%.



Le dérapage budgétaire de l'Italie, longtemps relégué au 3ème rang des préoccupations du marché, semble stopper net le mouvement ascendant des indices européennes: Giovanni Tria administre une douche froide en présentant un déficit de 2,4% du PIB alors que la rumeur voulait qu'il reste contenu en-deçà des 2%.



En août 2018, les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent de 0,8% en volume, après une stabilité en juillet, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.

L'inflation dans l'Eurozone ressort à 2,1% en septembre (après +2% en août)



Aux Etats Unis, les revenus des ménages a progressé de +0,3% en août, les dépenses ralentissent à +0,3% (contre +0,4%).

Reste à découvrir l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



Parallèlement, l'euro reprend sa glissade (-0,5% à 1,1580E) après publication des prix à la consommation dans la zone euro pour septembre ( +2,1%), toujours soutenu par les prix de l'alimentation et l'énergie.



Du coté des valeurs, les banques françaises sont plombées par le plongeon de -5% en moyenne des banques italiennes.

Crédit Agricole chute de -4,9%, BNP-Paribas de -4,1%, Sté Générale de -3,8%... et AXA plonge de -3,7%.

Bureau Veritas a annoncé le succès d'une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2025, assortie d'un coupon de 1,875%.



Bordeaux Métropole a choisi Veolia pour gérer ses eaux usées et ses eaux pluviales. Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont signé le contrat de gestion de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales urbaines sur l'ensemble du territoire de la métropole (Martignas-sur-Jalle excepté). Ce contrat débutera le 1er janvier 2019 pour 7 ans.



PSA a annoncé le lancement du service d'autopartage ' Yiweixiang Free2Move Carsharing ' à Wuhan en Chine. La flotte comprendra 3 000 véhicules électriques dans le courant de l'année 2019.





